В ASDReports опубликован отчет «Рынок систем активной защиты по конечным пользователям (оборона, национальная безопасность), платформам (сухопутные, военно-морские, воздушно-десантные), типам системы противодействия (оптико-электронного противодействия, активная, реактивная броня) и регионам - глобальный прогноз до 2022 года». По оценкам, изложенным в отчете, рынок систем активной защиты достигнет 4,15 млрд. долл. США к 2022 году при среднем темпе роста в 6,50% с 2016 по 2022 год. Этот рост можно объяснить увеличением числа вооруженных конфликтов и терроризмом, которые стимулируют спрос на активные системы защиты во всем мире. Сухопутный сегмент будет лидировать на рынке активной защиты в течение прогнозируемого периода По типу базовой платформы, на рынке активной защиты в 2016 году доминирует сухопутный сегмент, и это доминирование, как ожидается, будет продолжаться до 2022 года. Развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, среди прочего, выпускают большое количество боевых машин пехоты и другой бронетехники. Эти страны больше инвестируют в автоматизированные технологии и сосредоточены на выпуске широкой гаммы наступательных боевых машин. Например, недавно Индия подписала контракт с Россией на лицензионное производство 464 основных боевых танков Т-90, чтобы помочь стране значительно повысить свои наступательные возможности в сравнении с Китаем и Пакистаном. По типу конечного пользователя самыми высокими темпами будет расти в течение прогнозируемого периода оборонный сектор Рынок активных систем защиты был проанализирован и разделен по типу конечного пользователя на сегменты оборонный и внутренней безопасности. На рынке в 2016 году доминировал оборонный сегмент. По прогнозам, рынчная доля этого сегмента будет расти самыми высокими темпами и в течение прогнозируемого периода, в основном за счет программ обновления и модернизации, закупки новой военной техники и увеличения оборонных бюджетов развивающихся стран. США и Индия станут самыми прибыльными рынками для систем активной защиты Ожидается, что в ближайшие годы на рынке активной защиты будут лидировать США и Индия. По оценкам, в течение прогнозируемого периода, США будут доминировать на рынке систем активной защиты. Быстрый рост в этой стране можно отнести на счет активизации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в стране для разработки передовых технологий боевых систем. По прогнозам, рынок индийских систем активной защиты будет расти с 2016 по 2022 год самыми высокими темпами. Спрос на активные системы защиты в Индии увеличивается за счет модернизации существующих машин, а также поставки этих систем для сухопутных и военно-морских платформ. Основными игроками на рынке активной системы защиты являются компании Rheinmetall AG (Германия), Saab AB (Швеция), Raytheon Company (США), Israel Military Industries (Израиль), Rafael Advanced Defense Systems (Израиль) и другие.