17 мая 2017 года первый из 309 бронетранспортеров Piranha 5, предназначенный для Королевской Датской армии был представлен на церемонии, которая прошла на заводе General Dynamics European Land Systems - Mowag (GDELS-Mowag) в Кройцлингене, Швейцария.

Колесная бронированная машина Piranha 5 была выбрана Датской организацией по закупкам и материально-техническому обеспечению (DALO) для приобретения с целью выполнения требований к бронетранспортеру Королевской армии Дании в апреле 2015 года.

Первые семь предсерийных машин, которые изготавливаются в конфигурации боевой машины пехоты (ICV)пройдут через комплексную программу испытаний, которая начнется во второй половине 2017 года и должна завершиться к концу года.

После успешного завершения программы испытаний, в начале 2018 года, начнутся серийные поставки. Согласно информации Министерства обороны Дании все Piranha 5 должны быть поставлены на вооружение к 2023 году.