Статьи >>
Министр обороны Чехии принял 41 новую машину Tatra-815
Категория: Армия
|
Из рук представителей компании Tatra министр обороны Чехии Мартин Стропницкий символически получил ключи от сорока новых грузовиков Tatra 815 8x8, которые заменят уже устаревшие Praga V3S и внесут свой вклад в модернизацию армии Чешской Республики.
Торжественная церемония прошла в Центре обеспечения материально-технических служб в Степанове.
«Учитывая ситуацию в сфере безопасности, важно поддержать отечественный оборонно-промышленный комплекс. Производственный потенциал своей собственной территории получает стратегическим значение, будь то в виде своих собственно государственных предприятий, или проверенных коммерческих поставщиков», сказал министр обороны Мартин Стропницкий приняв ключи.
Машины, которые заменят устаревшие Praga V3S предназначены для транспортировки 120 мм миномета vz. 82, который представляет собой гладкоствольное артиллерийское оружие, предназначенное для уничтожения живой силы противника, огневых средств или поражения легких укрытий и окопов. Эффективная дальность стрельбы миномета составляет 8000 метров, скорострельность - до 20 выстрелов в минуту. Ранее, в 2008-2009 годах, Tatra уже поставила в общей сложности 588 автомобилей в восьми модификациях, из которых 26 машин были T-810.
Заключение договора было одобрено правительством Чехии осенью 2015 года.
Чешская армия эксплуатирует грузовики Tatra в различных модификациях, в том числе специальные, бронированные модели, предназначенные для выполнения задач за рубежом. В целом, чешская армия имеет около трех тысяч машин T-810 и T-815, которые являются хорошо проверенными платформами.
|
Сергей Вэй
|
Чехия готова закупить машины 6x6 от Nexter и 4x4 от Iveco
25.07.2017
Yugoimport на Partner 2017 продемонстрировал две новые артиллерийские системы
01.07.2017
Артиллерийская система CAESAR 8x8 была выбрана Данией для оснащения датских сухопутных войск
24.05.2017
KADDB работает над новой бронированной машиной 8x8
07.04.2017
Обсуждение