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NIMR видит европейские возможности для RIV
Категория: ВПК
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Представители NIMR на базе ОАЭ подтвердили, что способность их машины быстрого реагирования RIV (Rapid Intervention Vehicle) транспортироваться по воздуху вертолетом CH-47 является ответом на требование о том, чтобы платформа была совместимой в рамках коалиционных операций, в том числе с соседними государствами Персидского залива, эксплуатирующими большие количества вертолетов Chinook, такими как Саудовская Аравия.
RIV 4x4 была спроектирована так, чтобы ее можно было перебрасывать, она может транспортироваться внутри CH-47. Для обеспечения этого машина оснащена регулируемыми гидравлическими распорками для подъема и опускания шасси.
Линия RIV может быть прослежена до 2013 года, когда британская компания MIRA начала разработку легкой штурмовой платформы с чистого листа. В своем нынешнем обличье программа RIV первоначально была оформлена как частное предприятие, после того, как были выявлены рыночные перспективы в 2015 году, однако в дальнейшем был заключен контракт на разработку в Объединенных Арабских Эмиратах.
RIV также предлагается для потенциальных восточноевропейских клиентов, и NIMR в настоящее время ведет переговоры о контракте с нераскрытой европейской страной для одного из своих проектов машин.
NIMR разработал комплекты для зимней эксплуатации машины, которые адаптируют ее к холодным и влажным условиям. Кроме того, уровни защиты машины были испытаны вместе с чешским партнером NIMR VOP для подтверждение соответствия требованиям STANAG 4569.
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Сергей Вэй
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