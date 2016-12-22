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Армия США отправит 50 БМП Bradley ливанской армии

Категория: Армия

США потратили более 1,4 млрд. долл. США, предоставив ливанской армии оружие, снаряжение и подготовку для повышения ее возможностей в борьбе с терроризмом.

В августе 2017 года стало известно, что США отправят два легких турбовинтовых штурмовика Super Tucano в октябре этого года и еще два - в 2018 году, а также первую партию из 32 боевых бронированных машин M2 Bradley.

Ливанская армия, а также военизированная группировка «Хезболла» ведут бои с подразделением аль-Каиды, группой Хаят Тахрир аль-Шам и Исламским государством в окрестностях Арсала. Группы боевиков из Сирии занимали территорию в этом районе в течение нескольких лет. По словам Пентагона, США обеспечили подготовку и поддержку ливанской армии, больше подробностей не было предоставлено.

Администрация Трампа выдержала критику за свою поддержку операции, а критики указали на роль организации «Хезболла», внесенной в США в список террористических организаций.

Сергей Вэй
14.08.2017

www.army-guide.com
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Bradley M2A3 (Модернизация бронетехники)

Bradley M7 (Дозорная машина)

Bradley M2A1/M3A1 (Боевая машина пехоты)

Bradley M2A2/M3A2 (Боевая машина пехоты)

Bradley M2A3 IBAS (Модернизация бронетехники)

Bradley AMTV (Медицинская машина)

Bradley AMEV (Медицинская машина)

Bradley BCP (Командная машина)

Bradley BMV (Самоходный миномет)

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