США потратили более 1,4 млрд. долл. США, предоставив ливанской армии оружие, снаряжение и подготовку для повышения ее возможностей в борьбе с терроризмом.

В августе 2017 года стало известно, что США отправят два легких турбовинтовых штурмовика Super Tucano в октябре этого года и еще два - в 2018 году, а также первую партию из 32 боевых бронированных машин M2 Bradley.

Ливанская армия, а также военизированная группировка «Хезболла» ведут бои с подразделением аль-Каиды, группой Хаят Тахрир аль-Шам и Исламским государством в окрестностях Арсала. Группы боевиков из Сирии занимали территорию в этом районе в течение нескольких лет. По словам Пентагона, США обеспечили подготовку и поддержку ливанской армии, больше подробностей не было предоставлено.

Администрация Трампа выдержала критику за свою поддержку операции, а критики указали на роль организации «Хезболла», внесенной в США в список террористических организаций.