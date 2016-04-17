Бразильская компания Avibras предлагает свою новую легкую бронированную машину GUARA 4х4 для национальных сил обороны, общественной безопасности, полицейских сил, спецназа, правоохранительных органов, национальной безопасности, а также на экспорт.

Guará представляет собой бронированную машину с колесной формулой 4×4, разработанную для тактического использования во время проведения в городских районах специальных операций, таких как борьба с организованной преступностью, при ограблении банков и автофургонов, а также в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Эта универсальная многоцелевая машина может также использоваться в сельских районах при вооруженных конфликтах. Она также доступна в варианте бронетранспортера, рассчитанном на 10 членов экипажа, а также в других вариантах, например, полицейском и гражданской обороны.

В машине, которая была полностью разработана Avibras, использованы технологии, накопленные компанией при выполнении военных проектов. Результатом является высокий уровень защиты по STANAG: баллистической - уровень 3, противоминной- 2b и защита от поражения самодельными взрывными устройствами мощностью до 50 кг тротила.

Guará оснащен дизельным двигателем Cummins мощностью 250 л.с., агрегатированным с автоматической коробкой передач Allison. Машина имеет запас хода около 700 км. Ее размеры: длина 5 м, ширина 2,4 м и высота 2,2 м, боевой вес составляет 10 т, а максимальная грузоподъемность - 2,5 т.