Израильтяне называют ее Windbreaker, она уже защищает танки Merkava-4 от противотанковых ракет и гранатометов, и теперь армия США близка к тому, чтобы дать им возможность установить ее на свои основные боевые танки M1A1 Abrams.

Windbreaker, более часто называемая «система активной защиты Trophy», была создана для обнаружения подлетающих снарядов и нейтрализации их с помощью шариков, выстреливаемых как картечь.

«Мы очень близки к решению по системе Trophy», - заявил на прошлой неделе генерал-майор армии США Дэвид Бассетт (David Bassett), исполнительный директор армейской программы сухопутных боевых систем.

«Мы стремимся быстро принимать эти решения, чтобы мы могли потратить деньги в следующем финансовом году», - сказал он. В конечном счете он отметил «ценность для бригады размещения Trophy на Abrams».

В 2009 году на основных боевых танках Merkava была установлена система активной защиты Trophy, разработанная израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems совместно с Elta Group, входящей в Israel Aircraft Industries. Израильские силы обороны утверждают, что система эффективно работала во время сражений израильтян против ХАМАС в Секторе Газа.

Система использует для обнаружения угроз радары и четыре антенны, обеспечивающие 360-градусный охват. Когда обнаружен подлетающий снаряд, внутренние компьютеры мгновенно вычисляют углы стрельбы и активируют две вращающиеся пусковые установки по бокам машины, которые выстреливают картечный снаряд. Ориентировочная стоимость Trophy для одного танка составляет 350 000 - 500 000 долларов США.

Армией США также изучаются две другие системы активной защиты - Iron Curtain, разработанная технологической фирмой Artis из Херндона, штат Вирджиния (США) и Iron First, разработанной Israel Military Industries.

Установка системы активной защиты на Abrams, если произойдет, то станет первой в истории армии США, которая искала систему защиты бронетехники с корейской войны.

По данным автобронетанкового научно-исследовательского, конструкторского и инженерного центра армии США (TARDEC), «Системы активной защиты находятся на стадии проектирования и разработки с начала 1950-х годов, но ни одна из них не смогла успешно перейти от разработки к интеграции на платформе».

Бассетт выступал в прошлый вторник на Абердинском полигоне в Мэриленде, где проходила испытания новая 30-миллиметровая пушка и боевой модуль с дистанционным управлением CROWS II компании Raytheon, установленные на боевую машину Stryker.

За исключением бронетранспортера AMPV от BAE Systems, который заменит устаревший гусеничный бронетранспортер M113, армия США планирует модернизировать и реконструировать существующие платформы, а не создавать более дорогостоящие новые конструкции, сказал Бассетт.

«Одна из вещей, которые заставляют делать заказы быстрее, - это выбирать вещи, которые не требуют большого проектирования», - сказал Бассетт. «Я не заинтересован в разработке, я заинтересован в поставке».

Бассетт сказал, что он работает с годовым бюджетом около 3 миллиардов долларов, и эти деньги «растянулись на огромном портфеле. Мы берем этот объем ресурсов и извлекаем, возможно, максимальную выгоду из этого, что мы можем».

Бассетт сказал, что таким был подход его команды к модернизации танка M1A1 Abrams до 73-тонной версии M1A2 SEP V3; модернизации БМП Bradley до M2A4; и модернизации САУ Paladin до M109A7.