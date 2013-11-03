На выставке MSPO 2017 WZM демонстрирует мобильный камуфляж, разработанный в сотрудничестве с Lubawa. Этот камуфляж был разработан специально для польских танков Leopard 2A5.

Мобильный камуфляж обеспечивает широкополосную защиту от дневных, ночных и тепловизионных приборов наблюдения, а также радаров. Он имитирует текстуру естественной окружающей среды, листьев и обеспечивает улучшенную защиту в условиях леса.

Кроме того, специальный мобильный камуфляж сочетается с естественной средой и обеспечивает эффективную защиту от оптических систем идентификации и наблюдения вооруженным и невооруженным глазом (VIS).

Камуфляж имеет имеет поглощающие свойства, благодаря чему эффективно имитирует природную среду, обеспечивая защиту от приборов ночного видения (NIR) и уменьшая тепловое излучение до 85% (TIR).

К преимуществам мобильного камуфляжа относятся: очень высокая стойкость на разрыв, легкий вес, быстрая установка и снятие и легкий доступ ко всем элементам танка.

WZM - польская компания, основанная в 1945 году, специализирующаяся на капитальном ремонте и модернизации гусеничной и колесной бронированной техники. Компания предлагает широкую гамму продукции и услуг для польских вооруженных сил.