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WZM и Lubawa разрабатывают мобильный камуфляж для польского танка Leopard 2A5
Категория: Выставки
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На выставке MSPO 2017 WZM демонстрирует мобильный камуфляж, разработанный в сотрудничестве с Lubawa. Этот камуфляж был разработан специально для польских танков Leopard 2A5.
Мобильный камуфляж обеспечивает широкополосную защиту от дневных, ночных и тепловизионных приборов наблюдения, а также радаров. Он имитирует текстуру естественной окружающей среды, листьев и обеспечивает улучшенную защиту в условиях леса.
Кроме того, специальный мобильный камуфляж сочетается с естественной средой и обеспечивает эффективную защиту от оптических систем идентификации и наблюдения вооруженным и невооруженным глазом (VIS).
Камуфляж имеет имеет поглощающие свойства, благодаря чему эффективно имитирует природную среду, обеспечивая защиту от приборов ночного видения (NIR) и уменьшая тепловое излучение до 85% (TIR).
К преимуществам мобильного камуфляжа относятся: очень высокая стойкость на разрыв, легкий вес, быстрая установка и снятие и легкий доступ ко всем элементам танка.
WZM - польская компания, основанная в 1945 году, специализирующаяся на капитальном ремонте и модернизации гусеничной и колесной бронированной техники. Компания предлагает широкую гамму продукции и услуг для польских вооруженных сил.
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Сергей Вэй
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