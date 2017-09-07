На выставке MSPO 2017 дочерняя компания PGZ демонстрирует на багги применение своей многозадачной интегрированной системы UAV-UTV управления БПЛА. Машина построена на решетчатой раме с защитным кожухом. Независимая подвеска с большим ходом колес, дорожный просвет машины в 40 см, большие углы подъема, наклона, въезда и съезда обеспечивают высокую мобильность и способность передвигаться по наиболее сложной местности. Длина машины составляет 4 м, ширина 1,95 м и высота 1,7 м. Она может быть изготовлена в версии с экипажем 5 или 3 человека, грузоподъемность составляет 300 кг. У машины есть интегрированный БПЛА, посадочная площадка которого расположена на крыше. БПЛА может автоматически приземляться на своею посадочную площадку, когда машина находится в движении или неподвижна. Благодаря этому багги может использоваться для выполнения разведывательных задач, запуская БПЛА на значительные расстояния. При посадке на площадку БПЛА фиксируется и начинает заряжать свои батареи. Машина может быть оснащена многоспектральным мобильным камуфляжем, понижающим ее радарную и акустическую сигнатуру, а также уменьшающую заметность в дневном и инфракрасном диапазонах. Для военных целей машина может быть вооружена и оснащена пулеметами, пусковыми установками управляемых и неуправляемых ракет, нейтрализатором БПЛА, постановщиком помех и ложных целей, а также другими системами.