Otokar, крупнейшая в Турции частная оборонная компания, принимает участие в выставке DSEI, которая проходит 12-15 сентября 2017 года в Лондоне. Otokar продемонстрировала собственную бронированную машину ARMA 8x8 и башню UCOK.

Генеральный директор компании Сердар Гёргуш (Serdar Görgüç) подчеркнул, что успех Otokar на мировых рынках подтверждается: «Наша сила в оборонной промышленности обусловлена ​​нашими опытом, исследованиями и разработками, а также успешным использованием технологий. Помимо того, что мы являемся ведущим поставщиком турецких вооруженных сил и сил безопасности в области колесных тактических машин, наша военная техника находится на вооружении почти 50 различных конечных пользователей в более чем 30 странах. На сегодня около 30 000 военных машин Otokar находятся в эксплуатации во многих разных частях мира с выдающимися показателями. Я считаю, что DSEI - отличная возможность собраться вместе с нашими существующими и потенциальными пользователями, послушать их требования и найти новые возможности для удовлетворения своих будущих потребностей».

Заявив, что Otokar может похвастаться широким ассортиментом систем для сухопутных войск, колесных, в вариантах от 4x4 до 8x8, гусеничных бронированных машин и башенных систем и является крупнейшей частной компанией Турции в области обороны, Гёргуш продолжил: «Наши клиенты с машинами Otokar в своем активе, приводят новых клиентов. В этом году мы продвинули наш экспорт еще на один шаг благодаря соглашению о сотрудничестве с ведущей инвестиционной компанией в ОАЭ Tawazun. Отныне мы будем не только экспортировать продукцию, но и наши инновационные и технологические возможности».

ARMA: Модульная бронированная машина 8x8

Otokar представляет ARMA 8x8 на DSEI; модульная колесная машина с превосходными тактическими и техническими характеристиками. Благодаря своей превосходной мобильности, высокой противоминной и баллистической защите, возможности установки систем вооружения среднего и большого калибра, ARMA способна служить современным армиям в реальных сражениях, миротворческих операциях и операциях по спасению людей в самых сложных условиях местности и климатических условиях. ARMA 8x8; доступна в различных конфигурациях, таких как бронетранспортер, боевая машина пехоты, машина огневой поддержки, самоходный миномет, машина ПВО ближнего и среднего радиуса действия, мобильная артиллерийская установка, машина управления и командования, при этом возможен вариант, способный плавать. ARMA подходит для установки на нее различных систем вооружения с пушками и пулеметами калибром до 25-30 мм для автоматических пушек среднего калибра и 105 мм для противотанковой пушки.

UCOK: башенная система

Стабилизированный боевой модуль UCOK использует пулемет калибра 12,7 мм / 7,62 мм или автоматический гранатомет на 40 мм на той же платформе. Боевой модуль имеет прицел с независимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения, который оборудован тепловизионной камерой, ПЗС-камерой и лазерным дальномером.