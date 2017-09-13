В современной войне легкие силы часто ограничены в своей тактической гибкости из-за ограниченного количества снаряжения и боевых принадлежностей, которые они могут физически перенести, особенно в сложных условиях, таких как джунгли, горы и плотная городская застройка. Теперь солдаты могут рассчитывать на мобильную тактическую платформу HIPPO-X, которая переведет из боевой комплект.

Ещё в 1950 году было проведено исследование, в результате которого был сделан вывод, что солдат не должен нести больше 1/3 своего веса. Британские исследования в начале 2000-х годов в рамках проектов "Перспективные интегрированные солдатские технологии" (FIST) и «Взводный боевой эксперимент 2013-15» пришли к аналогичным выводам. Для среднего британского солдата нагрузка должна составлять не более 24 кг. Однако нынешняя штурмовая экипировка весит более 33 кг. Кроме того, солдаты должны перевозить и другое снаряжение, такое как противотанковое вооружение, радиоприемники, средства электронного противодействия, минометные боеприпасы, 40-мм гранаты, боеприпасы для пулеметов и т.д.

Распределение этой боевой нагрузки среди персонала взвода численностью 29 человек дополнительно загружает на каждого человека по 27 кг в дополнение к имеющимся 33 кг, что в сумме составляет ошеломляющие 60 кг. Неудивительно, что скелетно-мышечные травмы настолько распространены среди пехотинцев.

В связи с этим необходима Легкая тактическая мобильная платформа LTMP (Light Tactical Mobility Platform), которая имеет грузоподъёмность, достаточную для разгрузки солдата и способная передвигаться по местности, по которой проходит солдат.

HIPPO-X LTMP предназначен для решения всех этих проблем: полезная нагрузка, проходимость и генерация электроэнергии.

В 2017 году военный эксперимент армии Великобритании (AWE) с HIPPO-X показал, что машина имеет грузоподъёмность, позволяющую перевозить снаряжение полного стрелкового взвода, боеприпасы и другие принадлежности.

Добавление прицепа дает HIPPO-X возможность перевозить оборудование целого минометного отделения - 3x81-мм миномета, 312x81-мм мины и личную амуницию, все вместе общим весом более 2 тонн.

В одном HIPPO с прицепом может находиться 8 ракет Javelin для противотанкового отделения или 2 тяжелых пулемета группы огневой поддержки (с 6000 патронов) и гранатометом (с 320 гранатами) - общая нагрузка более 1500 кг.

HIPPO-X может оснащаться стеллажами для безопасного перемещения раненных на носилках, не затрагивая грузового кузова.

В последнее десятилетие наблюдался экспоненциальный рост числа электронных устройств, перевозимых спешившимися солдатами - радио, ECM, GPS, приборы ночного видения, наблюдения и разведки. При том, что каждая новая технология помогает солдату, она добавляет вес к экипировке. Это также нагружает цепочку материально-технического снабжения. HIPPO-X может генерировать 5 кВт электроэнергии. Это позволяет ему постоянно заряжать аккумуляторы, а также использовать другое электрооборудование, например, БПЛА для наблюдения и / или связи, водонагреватель для горячих напитков и продуктов питания, блок очистки воды для дополнительного снижения нагрузки на снабжение.

Литий-ионная батарея большой емкости в корпусе машины означает, что все электрическое потребление может быть удовлетворено без использования дизельного двигателя.

Система HIPPO Multipower обеспечивает не только генерацию электрической мощности, но также может поставлять в для внешних потребителей гидравлическую и пневматическую энергию, что делает HIPPO-X идеальной платформой для инженеров. Добавление заднего плуга может облегчить работы по подготовке оборонительных позиций.

HIPPO-X может быть сконфигурирован для удовлетворения индивидуальных потребностей заказчиков - на его базе может быть выполнен носитель оружия, безотказная артиллерия, разведывательная платформа ISTAR, легкая инженерная машина, машина управления и медицинская. В ней уже реализована возможность «управления по проводам», что означает, что машина может быть оснащена комплект роботизации и автономности RAS (Robotic and Autonomous System).