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Чешская компания представила новую машину специального назначения PERUN на DSEI 2017

Категория: Выставки

Компания SVOS из Чехии продемонстрировала новую машину для специальных операций PERUN на выставке обороны DSEI в Лондоне.

PERUN - новая многоцелевая бронированная машина, которая может выполняться в вариантах 4×4 и 6×6, разработанная для чешского спецназа. PERUN - это новое поколение многоцелевых бронированных машин, которые отличает большая универсальность в бою и гибкость в интеграции, такие машины очень эффективны в городских условиях и при проведении операций в условиях бездорожья.

По данным компании, новая машина может перевозить в общей сложности 6 военнослужащих, включая водителя и командира спереди, трех человек посередине и еще одно место сзади. PERUN имеет общий вес 13000 кг при собственной массе 10400 кг, включая баллистическую и противоминную защиту, а также грузоподъемность 2600 кг.

При длине 6 м, ширине 2,3 м и высоте 2,6 м, машина имеет колесную базу 3,8 м и ширину колеи 1,97 м. Она может транспортироваться по воздуху средним военно-транспортным самолетом C-130 Hercules.

Сергей Вэй
13.09.2017

www.army-guide.com
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SVOS s.r.o.

DSEI

PERUN (Машина с противоминной защитой)

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