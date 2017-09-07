На выставке DSEI 2017 компании General Dynamics Land Systems-UK (GDLS-UK) и General Dynamics European Land Systems (GDELS) демонстрируют колесную боевую бронированную машину PIRANHA 5 с колесной формулой 8x8, которая является кандидатом в тендере по программе британской армии Машина механизированной пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle).

PIRANHA 5 - это высокомобильная бронированная машина с грузоподъемностью более 13 т, имеющая значительный потенциал для модернизации на протяжении всей жизни платформы. У нее модульная конструкция, благодаря чему она может быть быстро переконфигурирована для решения широкого круга задач.

GDLS-UK демонстрирует инновации PIRANHA 5 в области электронной архитектуры, мобильности и защиты. Машина уже была выбрана Данией и Испанией для модернизации своих Вооруженных Сил. PIRANHA 5 в настоящее время находится в серийном производстве для датской армии.

«Семейство машин PIRANHA является высоконадежным и активно эксплуатируется вооруженными силами по всему миру», - сказал Кевин Коннелл (Kevin Connell), вице-президент GDLS-UK. «Мы можем быстро поставить машины PIRANHA 5 британской армии в соответствии с запланированной начальной эксплуатационной потребностью для программы MIV с действующей производственной линии, до передачи сборки на наш завод Merthyr Tydfil в Южном Уэльсе, который создаст значительное количество рабочих мест в нашей обширной британской цепочке поставок. PIRANHA 5 - это лучшее решение для потребностей британской армии в MIV, поддерживающее британскую промышленность и создающее рабочие места».