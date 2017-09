Polaris Industries Inc. Объединилась с Applied Research Associates Inc. (ARA) и Neya Systems LLC, чтобы представить армии США элитную платформу для программы SMET (Squad Multipurpose Equipment Transport — Транспорт многоцелевого оборудования подразделения), результатом объединения стало образование команды Polaris MRZR X, которая будет повышать мобильность подрпзделения с помощью усовершенствованных беспилотных системных технологий от ARA и новаторских непревзойденных автономных систем Neya Systems. «MRZR X является модульной платформой с возможностью решения множества задач для программы SMET армии США, чтобы обеспечить подразделению превосходство, независимо от того, какую задачу оно выполняет. Она базируется на очень известной платформе MRZR от Polaris - и является опционально пилотируемой платформой», - сказал Джон Олсон (John Olson), кандидат наук, вице-президент и генеральный менеджер Polaris Government and Defense. «Обеспечение автономности в условиях бездорожья сложно, но из внедорожников никто не не делает это лучше, чем Polaris. И абсолютно никто не делает внедорожную робототехнику и автономность лучше, чем ARA и Neya Systems». Модульный внедорожник MRZR является широко распространенной платформой в пехотных подразделениях США и более чем 25 союзных стран, что делает ее предпочтительной и помогает упростить для армии и солдат переход от пилотируемых к беспилотным машинам. MRZR X может применяться для решения тех же задач, которые кже привычны для армии, при этом машина обеспечивает солдатам дополнительные возможности, которые превышают базовые требования программы SMET. ARA - это научно-исследовательская и инжиниринговая компания, которая приобрела Neya Systems в начале 2017 года. Neya Systems известна своей разработкой беспилотных систем для обороны, внутренней безопасности и коммерческих пользователей. Сотрудники Neya System были признаны во всем мире за их вклад в передовые технологии беспилотных систем, в том числе за разработку открытой архитектуры, широко используемой Министерством обороны США. «Благодаря объединению навыков и знаний Neya Systems и ARA мы можем предложить роботизированные решения мирового класса для команды Polaris, чтобы предоставить американскому солдату расширенные возможности, облегчить физическую нагрузку на него и повысить ситуационную осведомленность», - говорит президент и главный исполнительный директор ARA, доктор философии Роб Сьюс (Rob Sues).