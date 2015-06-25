Статьи >>
Команда Polaris принимает участие в программе SMET армии США
Категория: Роботы
|
Polaris Industries Inc. Объединилась с Applied Research Associates Inc. (ARA) и Neya Systems LLC, чтобы представить армии США элитную платформу для программы SMET (Squad Multipurpose Equipment Transport — Транспорт многоцелевого оборудования подразделения), результатом объединения стало образование команды Polaris MRZR X, которая будет повышать мобильность подрпзделения с помощью усовершенствованных беспилотных системных технологий от ARA и новаторских непревзойденных автономных систем Neya Systems.
«MRZR X является модульной платформой с возможностью решения множества задач для программы SMET армии США, чтобы обеспечить подразделению превосходство, независимо от того, какую задачу оно выполняет. Она базируется на очень известной платформе MRZR от Polaris - и является опционально пилотируемой платформой», - сказал Джон Олсон (John Olson), кандидат наук, вице-президент и генеральный менеджер Polaris Government and Defense. «Обеспечение автономности в условиях бездорожья сложно, но из внедорожников никто не не делает это лучше, чем Polaris. И абсолютно никто не делает внедорожную робототехнику и автономность лучше, чем ARA и Neya Systems».
Модульный внедорожник MRZR является широко распространенной платформой в пехотных подразделениях США и более чем 25 союзных стран, что делает ее предпочтительной и помогает упростить для армии и солдат переход от пилотируемых к беспилотным машинам. MRZR X может применяться для решения тех же задач, которые кже привычны для армии, при этом машина обеспечивает солдатам дополнительные возможности, которые превышают базовые требования программы SMET.
ARA - это научно-исследовательская и инжиниринговая компания, которая приобрела Neya Systems в начале 2017 года. Neya Systems известна своей разработкой беспилотных систем для обороны, внутренней безопасности и коммерческих пользователей. Сотрудники Neya System были признаны во всем мире за их вклад в передовые технологии беспилотных систем, в том числе за разработку открытой архитектуры, широко используемой Министерством обороны США.
«Благодаря объединению навыков и знаний Neya Systems и ARA мы можем предложить роботизированные решения мирового класса для команды Polaris, чтобы предоставить американскому солдату расширенные возможности, облегчить физическую нагрузку на него и повысить ситуационную осведомленность», - говорит президент и главный исполнительный директор ARA, доктор философии Роб Сьюс (Rob Sues).
|
Сергей Вэй
|
Корпус морской пехоты США заключил контракт на дополнительные универсальные машины Polaris MRZR D
21.09.2017
General Dynamics предлагает ОАЭ Flyer 72
24.02.2017
На IDEX 2017 Polaris представляет свою сверхлегкую боевую машину Dagor
23.02.2017
Экономия топлива вынуждает Силы специальных операций обращать внимание на сверхлегкие машины
25.06.2015
Обсуждение