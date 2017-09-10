Компания Rheinmetall в ближайшее время приступит к модернизации часть парка основных боевых танков Leopard 2, находящихся на вооружении Бундесвера. Расположенная в Дюссельдорфе технологическая группа по мобильности и безопасности будет отвечать за ключевые части программы повышения боевой эффективности, которые приведут к тому, что 104 танка Leopard 2 будут приведены к уровню самых последних разработок.

В сочетании с дополнительными услугами стоимость пакета модернизации составляет в общей сложности 118 миллионов евро. Первые серийно модернизированные танки Leopard 2 A7V начнут поступать в Бундесвер с 2020 года.

Rheinmetall будет проведет работы в общей сложности на 68 базовых танках Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 и 20 Leopard 2A7, доведя их до стандарта A7V. В ходе этого процесса специалисты Rheinmetall будут заменять устаревшие функции в компьютерах управления огнем и пультах управления, а также устанавливать новый лазерный дальномер и тепловизор.

Кроме того, Rheinmetall установит новую пушку L55A1 для модернизации 68 танков Leopard 2A4. Таким образом, эти танки смогут вести огонь новым поколением бронебойных боеприпасов, которые образуют более высокое давления в канале ствола. Также все 104 танка Leopard 2A7V будут способны использовать новый программируемый универсальный снаряд DM11 от Rheinmetall.

О завершении испытаний опытных демонстрационных образцов танков Leopard 2A7V на полигоне Бундесвера сообщалось в июле 2017 года. Отличия этого варианта от Leopard 2A7, по словам производителя, состоят в том, что в нем, помимо прочего, установлена вспомогательная энергетическая установка мощностью 20 кВт, которая при выключенном основном двигателе обеспечивает работу отдельных узлов и систем, в том числе кондиционера и системы управления огнем. Также в нем применены тепловизионные устройства третьего поколения, увеличена мощность приводов наведения, установлена охлаждаемая тепловизионная задняя камера водителя. Концепция модульной защиты позволяет адаптировать Leopard 2 A7V к различным требованиям.