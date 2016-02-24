Европейское оборонное агентство (EDA) запустило новый проект по оптимизации имеющихся в Европе основных боевых танков (ОБТ).

В рамках проекта «OMBT-Leo2» EDA рассчитывает передать излишки запасов основных боевых танков, имеющиеся в некоторых странах-членах другим государствам-членам, заинтересованным в их приобретении.

Первоначально инициатива по объединению и совместному использованию будет сосредоточена на аренде или продаже танков Leopard 2A4.

Государства-члены, владеющие и эксплуатирующие один и в тот же тип ОБТ для национальных целей, могут отказаться от модернизации своего парка.

EDA выпустила запрос на получение информации (RFI) с целью обновления имеющихся Leopard 2A4 до последней конфигурации 2A7.

Ожидается, что обновление устаревших танков до самых свежих технических стандартов окажет положительное влияние на европейскую оборонную промышленность.

Это также будет способствовать поддержанию технологического совершенства Европейской технологической и промышленной базы (EDTIB), говорится в сообщении EDA.

В бизнес-кейсе, подготовленном EDA, будет представлена ​​информация о содержании и стоимости интегрированного пакета материально-технического обеспечения, предлагаемого промышленными партнерами.

По данным EDA, пакет включает в себя повторное/плановое техническое обслуживание и оценочные данные по стоимости жизненного цикла модернизированных танков.

Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы (ASD) и Национальные ассоциации оборонной промышленности (NDIA) стран ЕС могут ответить на это RFI до 8 декабря 2017 года.

Все ответы будут оцениваться экспертами EDA и заинтересованными странами-членами в следующем году.