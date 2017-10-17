Американская компания Stratom провела демонстрацию для представителей корпуса морской пехоты США возможностей своей новой беспилотной сухопутной машины предназначенной, в первую очередь, для материально-технического снабжения. Платформа Экспедиционная роботизированная платформа XR-P (eXpeditonary Robotic Platform) - это сочлененная гусеничная машина, изначально предназначенная для транспортировки внутри V-22 Osprey.

«Мы разработали машину в попытке максимизировать возможности погрузки и выгрузки из V-22. Платформа способна автономно загружать и выгружать саму себя из самолета», - сказал Марк Гордон (Mark Gordon), президент и главный исполнительный директор Stratom: «Вы добираетесь до кормы, в район пандуса, и вы даёте ему команду, нажимая на иконку, после чего он находит рампу, он определяет самолет и самостоятельно въезжает в самолет ». Машина может располагаться примерно в 2 - 3 м позади самолета, а действия по погрузке и вызгрузке выполняются без непосредственного управления со стороны оператора.

По словам Гордона, XR-P включает съемную верхнюю платформу, которая является модульной по конструкции и может быть заменена полезной нагрузкой в различной конфигурации. «Это предоставляет пользователю гибкость для решения различных задач, ее можно переконфигурировать под конкретные требования к грузом, специфические требования контейнеров для авиационных боеприпасов, или если вы захотите, добавить возможности для выработки электроэнергии или очистки воды, которые могут быть установлены в эти специализированные модули, на эту верхнюю платформу».

Машина была разработана для внедорожной эксплуатации, чтобы обеспечивать снабжение в условиях неподготовленной поверхности. Она весит 1107 кг и может одновременно иметь полезную нагрузку до 1225 кг и буксировать 816 кг. XR-P имеет длину 2,87 м, ширину 1,52 м и высоту 0,78 м. Система была спроектирована так, чтобы быть способной передвигаться со скоростью десантника, приблизительно от 6 до 8 км/ч.