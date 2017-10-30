Индонезийская компания BDL Technology (BDLtech) представила свою беспилотную машину второго поколения WAR-V2 на выставке Inovator Inovasi Indonesia Expo (i3e), которая прошла в выставочном зале Grand City Surabaya с 19-22 октября 2017 года.

BDLtech - пионерская компания, занимающаяся инженерными разработками (электрооборудование, электроника, приборы, механика и автоматизация). BDLtech специализируется на разработке технологий, ориентированных на сферу образования и обороны (оборона и безопасность).

WAR-V2 - это гусеничная многоцелевая платформа, предназначенная для материально-технического снабжения, поиска и спасения, разведки, наблюдения и рекогносцировки. WAR-V2 является модульной беспилотной машиной, на которой может размещаться различное специализированное оборудование.

В своей боевой конфигурации WAR-V2 может быть оснащен различными видами вооружения, включая пулемет, автоматический гранатомет или противотанковые управляемые ракеты и другое.