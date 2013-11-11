На Международной выставке обороны и безопасности DST, которая проходит в Бангкоке (Таиланд) с 6 по 9 ноября 2017 года, тайландский Институт оборонных технологий DTI (Defense Technology Institute) демонстрирует бронетранспортер Black Widow Spider 8x8.

Машина полностью разработана и изготовлена в Таиланде при сотрудничестве DTI с Национальным центром технологий металлов и материалов и частными международными компаниями, имеющими опыт в производстве боевых машин. По словам генерала Сомпонга Мукдаскула (Sompong Mukdaskul), генерального директора DTI, «Новый Black Widow Spider имеет тот же уровень технологии с точки зрения мобильности, защиты и огневой мощи, что и другие аналогичные современные боевые машины, доступные в настоящее время на европейском рынке».

В машине используется шасси 8x8 с водителем и силовым отделением спереди и отделением десанта сзади. Она может перевозить в общей сложности 12 солдат, включая командира, водителя и стрелка. Black Widow Spider оснащена одноместной башней, спроектированной и изготовленной оборонной компанией из Сингапура. Башня вооружена 30-мм автоматической пушкой и одним спаренным пулеметом 7,62 мм, установленным слева от основного орудия. Black Widow Spider может передвигаться с максимальной скоростью 100 км/ч с максимальным запасом хода 600 км. Она полностью плавающая, приводится в движение на воде двумя водометами, установленными в корме корпуса. Максимальная скорость плава составляет 8 км/ч. Black Widow Spider также обеспечивает высокий уровень защиты до уровня 4 по STANAG 4569.