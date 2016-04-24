Малайзийская компания DEFTECH на выставке Defense and Security 2017 в Тайланде представила вариант модернизации бронированной машины Condor.

Это усовершенствованный вариант бронированной машины, которая находится на вооружении армии Малайзии.

Малайзийская армия выбрала компанию DEFTECH для разработки этой модернизации. DEFTECH представила несколько машин на заводе компании Chaiseri в Таиланде, до того, как они будут переданы в армию Малайзии.

Программа обновления включает в себя такие мероприятия, как установка бронированного днища V-образной формы и увеличение хода подвески, повышение баллистической защищённости до уровня 2 в соответствии со STANAG 4569, монтаж башенки, вооруженной пулеметом Гатлинга калибром 7,62 мм, который может быть заменены боевым модулем с дистанционным управлением с 12,7-мм пулеметом, установлен новый тактический радиоприемник, и на машину нанесен новый камуфляж, снижающий ее заметность в ИК-диапазоне.