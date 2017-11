Тайская фирма Chaiseri Metal and Rubber выбрала ввставку Defense & Security 2017 в Бангкоке, чтобы впервые представить свою машину First Win 2 4x4 на международной арене. Позже в этом месяце Chaiseri поставит первую партию этих улучшенных машин в Королевскую тайскую армию (RTA). Поставки этого заказа будут продолжаться до первого квартала 2018 года, при этом Кан Кулхиран (Kan Koolhiran), генеральный менеджер Chaiseri, не получил разрешения раскрыть поставляемое количество. Однако известно, что на сегодняшний день заказано или поставлено более 100 единиц First Win. Кулхиран рассказал об усовершенствованиях, внесенных в First Win 2 по сравнению с первым поколением машин класса MRAP (с защитой от мин и засад). Наиболее значительным является увеличение броневой защиты. Баллистическая защита корпуса изменилась с уровня 1 по STANAG 4569 до уровня 2, в то время как противоминная защита, обеспечиваемая V-образным корпусом, увеличилась с уровня 2 по STANAG 4569 до 3b.Эта улучшенная защита была достигнута без увеличения веса машины, который остался на уровне 11 т благодаря использованию новой импортной бронированной стали. Это означает, что не нужно было вносить изменения в двигатель Cummins ISB 300, установленный в First Win 2, агрегатированный с автоматической трансмиссией Allison 2500. Накладная броня может быть добавлена ​​для дальнейшего увеличения защиты корпуса. Вторым главным преимуществом First Win 2 является применение в машине цифровой шины. Как и система управления и контроля, эта шина соединяется с универсальной системой тепловизионных камер для водителя и командира (до 16 камер) и системой предупреждения о лазерном облучении, подключенной к дымовым гранатометом. Chaiseri сотрудничает с малазийской компанией KSSB по установке этой системе предупреждения о лазерном облучении. И относительно ее наличия касается малайзийских машин, но не тайских.Разработка First Win 2 началась два года назад, и она была завершена во втором квартале 2017 года. Были проведены баллистические испытания. Тайская армия использует как базовый вариант бронетранспортера, так и командирскую машину, оснащенную четырьмя радиоприемниками. Однако эти варианты не отличаются внешне.Как и армия, Департамент специальных расследований министерства юстиции Таиланда использует оригинальную серию First Win. Два года назад на выставке Defense & Security 2015 Chaiseri продемонстрировала версию First Win, которая была приобретена Филиппинами для обеспечения безопасности в аэропорту Кларка. К сожалению для Chaiseri, эта машина так и не была поставлена, поскольку Филиппины отменили свой заказ из-за бюджетных причин. Тем не менее, успех в области международных продаж для First Win был достигнут в 2015 году, когда были достигнуты договоренности о локализации производства компанией DefTech этой машины под именем AV4 для Малайзийской армии. Кулхиран сказал, что First Win доступны с тремя вариантами вооружения. Один из них - бронированная башенка, оснащенная пулеметом 5,56 мм, что и требовала тайская армия. Малайзия выбрала пулемет Гатлинга, установленный в башне на крыше, а боевой модуль с дистанционным управлением - третий вариант, доступный для заказчиков.