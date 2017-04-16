Согласно информации веб-сайта daimabilgi, Катар заказал 1500 бронированных машин Amazon 4x4, разработанных и изготавливаемых турецкой компанией BMC. Машина будет оснащена боевым модулем с дистанционным управлением, изготовленным турецкой компанией Aselsan.

В 2016 году было объявлено, что турецкая компания BMC ведет переговоры с правительством Катара о потенциальной продаже до 1000 бронированных машин различных типов и конфигураций. В то же время BMC получила контракт от турецкого правительства на поставку 35 бронированных машин Amazon.

Другие страны, такие как Пакистан и Туркменистан, также проявили интерес к приобретению новой бронированной машины Amazon 4x4 от BMC.

Бронированная машина BMC Amazon 4x4 впервые была представлена публично во время оборонной выставки Eurosatory в июне 2016 года. Это новое поколение боевой машины 4x4, обеспечивающей высокий уровень защиты от мин и СВУ.

BMC Amazon имеет цельносварную конструкцию корпуса из броневой стали с V-образным днищем, которое защищает людей от взрыва мин, отклоняя от машины направленную вверх взрывную волну. Машина также защищена от боковых взрывов импровизированных взрывных устройств на обочине дорог, а также от осколков снарядов.

BMC Amazon может перевозить в общей сложности 7 военнослужащих, включая водителя и командира. Крыша автомобиля может быть оборудована дистанционным боевым модулем, вооруженным 12,7-мм или 7,62-мм пулеметом.

Машина приводится в движение 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins ISB, агрегатированным с автоматической коробкой передач Allison 3200 SP с шестью передачами вперед и 1 назад. Она может перемещаться с максимальной скоростью 110 км/ч на максимальное расстояние до 600 км.