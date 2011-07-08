Американская компания Kratos Defense & Security Solutions, Inc., ведущий поставщик решений для национальной безопасности США, объявила о том, что ее подразделение Micro Systems, Inc., являющееся частью Kratos Unmanned Systems Division (KUSD) доработало танк Т-72, обеспечив его работу без экипажа.

В ответ на запрос армии США относительно подобного танка, Kratos/Micro Systems переоборудовала Т-72, обеспечив его дистанционное управление с помощью системы AGATCS (Army Ground Aerial Target Control System — Армейская наземная система управления воздушными целями). AGATCS - это система дистанционного управления с каналом передачи данных, которая ранее была сопряжена с разнообразными воздушными, сухопутными и морскими транспортными средствами армии США.

Переоборудование Т-72 представляет собой собой сложную задачу, которая не встречается при работе с обычными машинами. Система рулевого управления с двумя рычагами требует больших усилий и перемещений. Условия эксплуатации жесткие, с высокими уровнями вибрации, температуры и пыли. Работая вместе как единая команда, сотрудники Kratos/Micro Systems и Штаб управления целями армии США изучали и решали эти проблемы. Установка дистанционного управление была облегчена благодаря способности AGATCS управлять широкой гаммой различных транспортных средств с сильно отличающимися требованиями с их стороны.

Кевин Фергюсон (Kevin Ferguson), старший вице-президент Kratos Micro Systems, сказал: «Micro Systems гордится тем, что поддерживает Штаб управления мишенями армии США новыми возможностями, которые обеспечивают использование в качестве мишени машины с высокой степенью угрозы...»