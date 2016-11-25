DGA (Французское агентство оборонных закупок) в рамках программы французской армии Scorpion заключило с французскими компаниями Nexter Systems, Renault Trucks Defence и Thales заказ на поставку первых 319 многоцелевых бронированных машин Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle) и 20 боевых разведывательных машин Jaguar EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat).

Запущенная в 2014 году программа Scorpion является проектом французской армии по замене или ремонту своего парка бронированных машин, и в то же время - использованию новой унифицированной системы управления боем.

В рамках программы Scorpion многоцелевая бронированная машина GRIFFON и разведывательная боевая машина JAGUAR заменят устаревшие бронетранспортеры VAB, а также другие машины, такие как AMX10RC, ERAC-90 Sagaie и VAB Hot, изготовленные бронетранспортером VAB APC, а с другой стороны, ERC-90 Sagaie и VAB Hot, выпущенные в 70-х и 80-х годах и использовавшиеся Французской армией на всех театрах боевых действий в течение тридцати лет.

Контракт также будет охватывать все этапы программы вооружения, начиная с разработки и заканчивая материально-технической поддержкой выпускаемых систем.

Эта программа имеет структурирующий эффект для Nexter, RTD и Thales, она позволит создать тысячу рабочих мест на этапе разработки и 1700 рабочих мест на этапе серийного производства.

Программа Scorpion включает в себя поставку французской армии 1722 единицы GRIFFON, которая начнется в 2018 году. Ожидается, что до 2025 года будет поставлено 780 машин. Jaguar EBRC может быть запущен в производство в 2020 году. Всего до 2025 года будет выпущено 110 машин Jaguar.

Программа Scorpion также распространяется на более легкую бронированную машину под названием VBMR-L (Véhicule Blindé Multi-Rôle Léger - легкая многоцелевая бронированная машина). Она имеет колесную формулу 4x4, будет весить от 10 до 12 тонн и заменит собой легкий бронетранспортер VBL 4x4 и легкую тактическую машину P4 4x4.

Griffon VBMR — колесный бронетранспортер 6x6, который заменит старый VAB 4x4, который находится на вооружении французской армии 40 лет. Griffon был спроектирован так, чтобы иметь модульную архитектуру, благодаря которой он будет поставляться в пяти конфигурациях, включая бронетранспортер, командный пункт, артиллерийский наблюдательный пост и санитарную машину.

Griffon будет иметь максимальный общий вес 24,5 тонны и сможет перевозить до 10 человек. Основное вооружение Griffon будет включать в себя боевой модуль с дистанционным управлением, вооруженный 12,7-мм или 7,62-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом.