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Министерство обороны Франции заказывает первую партию из 319 БТР Griffon 6x6 и 20 ББМ Jaguar 6x6
Категория: Контракты
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DGA (Французское агентство оборонных закупок) в рамках программы французской армии Scorpion заключило с французскими компаниями Nexter Systems, Renault Trucks Defence и Thales заказ на поставку первых 319 многоцелевых бронированных машин Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle) и 20 боевых разведывательных машин Jaguar EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat).
Запущенная в 2014 году программа Scorpion является проектом французской армии по замене или ремонту своего парка бронированных машин, и в то же время - использованию новой унифицированной системы управления боем.
В рамках программы Scorpion многоцелевая бронированная машина GRIFFON и разведывательная боевая машина JAGUAR заменят устаревшие бронетранспортеры VAB, а также другие машины, такие как AMX10RC, ERAC-90 Sagaie и VAB Hot, изготовленные бронетранспортером VAB APC, а с другой стороны, ERC-90 Sagaie и VAB Hot, выпущенные в 70-х и 80-х годах и использовавшиеся Французской армией на всех театрах боевых действий в течение тридцати лет.
Контракт также будет охватывать все этапы программы вооружения, начиная с разработки и заканчивая материально-технической поддержкой выпускаемых систем.
Эта программа имеет структурирующий эффект для Nexter, RTD и Thales, она позволит создать тысячу рабочих мест на этапе разработки и 1700 рабочих мест на этапе серийного производства.
Программа Scorpion включает в себя поставку французской армии 1722 единицы GRIFFON, которая начнется в 2018 году. Ожидается, что до 2025 года будет поставлено 780 машин. Jaguar EBRC может быть запущен в производство в 2020 году. Всего до 2025 года будет выпущено 110 машин Jaguar.
Программа Scorpion также распространяется на более легкую бронированную машину под названием VBMR-L (Véhicule Blindé Multi-Rôle Léger - легкая многоцелевая бронированная машина). Она имеет колесную формулу 4x4, будет весить от 10 до 12 тонн и заменит собой легкий бронетранспортер VBL 4x4 и легкую тактическую машину P4 4x4.
Griffon VBMR — колесный бронетранспортер 6x6, который заменит старый VAB 4x4, который находится на вооружении французской армии 40 лет. Griffon был спроектирован так, чтобы иметь модульную архитектуру, благодаря которой он будет поставляться в пяти конфигурациях, включая бронетранспортер, командный пункт, артиллерийский наблюдательный пост и санитарную машину.
Griffon будет иметь максимальный общий вес 24,5 тонны и сможет перевозить до 10 человек. Основное вооружение Griffon будет включать в себя боевой модуль с дистанционным управлением, вооруженный 12,7-мм или 7,62-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом.
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Jaguar EBRC — заменит разведывательные машины AMX-10RC и ERC 90 Sagaie 6x6 и вариант VAB Mephisto, вооруженный противотанковой управляемой ракетой HOT. Все эти машины также находящейся в эксплуатации во французской армии уже много лет.
Jaguar - бронированная машина с колесной формулой 6х6, оснащенная двухместной башней 40 CTAS, вооруженной одной 40-мм пушкой CTC, которая ведет огонь тулескопическими боеприпасами. 40-мм пушка будет иметь дальность стрельбы 1500 метров. 40 CTC может включать в себя несколько типов боеприпасов в одной и той же системе обработки боеприпасов, что дает машине возможность быстро вступать в бой.
По бортам башни будут установлены пусковые установки для ракет среднего радиуса действия (Missile Moyenne Portée), разработанных французской компанией MBDA. В них используется ракета MMP, которая имеет функцию «выстрелил-и-забыл» с блокировкой перед запуском и автоматическим самонаведением, максимальная дальность полета - 4000 м. В передней части башни по бокам от пушки установлены по четыре гранатомета для постановки дымовой завесы.
Жан-Франсуа Пелларин (Jean-François Pellarin), директор программы SCORPION в рамках временной бизнес-группы и представитель по контракту EBMR, заявил: «Мы гордимся этим новым признаком доверия со стороны Французского агентства по закупкам и не можем дождаться начала производства этого нового оборудования, которое определит эксплуатационные возможности армии в будущем».
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Сергей Вэй
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Thales Optronics (Taunton) Ltd
Thales Training & Simulation (USA)
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Jaguar EBRC (Разведывательная машина)
Jaguar (Бронетранспортер колесный)
Griffon VBMR (Бронетранспортер колесный)
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