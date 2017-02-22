Rheinmetall Defense Australia, австралийский филиал немецкой компании, объявил, что компания NIOA, базирующаяся в Брисбене, станет ключевым поставщиком оборудования для боеприпасов и вооружения для предложения Rheinmetall в программе Land 400 этап 2 для Австралии.

Партнерство между двумя компаниями опирается на коммерческие отношения, охватывающие 20 лет, и совместное обязательство по размещению производства на австралийских промышленных предприятиях, которое является частью предложения Rheinmetall по поставке бронированной машины BOXER CRV австралийским силам обороны.

Rheinmetall имеет давние отношения с NIOA в области вооружения и боеприпасов, основанные на поставках боеприпасов и пиротехнических средств мирового класса от Rheinmetall Weapons and Munitions (RWM) для австралийских сил обороны, а также полицейских сил.

«Работая бок о бок на нашем участке Land 400 этап 2, мы представляем следующий естественный шаг в отношениях между Rheinmetall и NIOA», - сказал управляющий директор Rheinmetall Defence Australia Эндрю Флетчер (Andrew Fletcher).

Rheinmetall, как крупнейший поставщик военной техники для австралийских сил обороны, создаст военный центр по передаче передового опыта (MILVEHCOE), который станет частью программы непрерывного проектирования, создания и поддержки военных машин в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот объект мирового уровня будет использовать сеть поставщиков со всей Австралии для поставки товаров и услуг растущему флоту военных машин Австралии и откроет этим компаниям возможности поставки для военных программ Rheinmetall по всему миру через глобальную цепочку поставок.