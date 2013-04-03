Турецкая компания Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) представит свою новую самоходную гуабицу YAVUZ на выставке IDEF, которая пройдет в Стамбуле (Турция) с 9 по 12 мая 2017 года.

Гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра имеет электрические привода наведения и электронное управление, а также полуавтоматическую систему подачи снаряда. Орудие может вести огонь стандартными артиллерийскими снарядами НАТО калибра 155 мм.

Орудие размещено на шасси колесного грузовика 6х6. Масса машины 20 тонн, мощность двигателя 480 л.с.

Гаубица YAVUZ может произвести 3 выстрела за 15 секунд (ударный темп), выстреливать по 4-6 снарядов в минуту (нормальный темп) или делать по 2 выстрела в минуту (непрерывный темп). Максимальная дальность стрельбы зависит от типа используемого снаряда и может достигать 40 км.

Для самообороны используются 12,7-миллиметровые пулеметы. Также живучесть машины повышают система коллективной защиты от ОМП, защита от противопехотных мин и боеприпасов калибра 7,62х51 мм.