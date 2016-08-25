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Otokar на выставке IDEF 2017 демонстрирует новый вариант танка ALTAY-AHT
Категория: Выставки
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Турецкая компания Otokar, которая входит в Koç Group, на выставке IDEF 2017 демонстрирует новый вариант основного боевого танка ALTAY-AHT, приспособленный для операций в городе, впервые разработанный Otokar на базе корпуса и башни танка ALTAY.
Генеральный директор Otokar Сердар Гёргюч (Serdar Görgüç) сказал: «Будучи самой опытной компанией в области наземных систем в Турции, мы стремимся поставлять лучшую продукцию и услуги более чем 50 клиентам по всему миру, в том числе турецкой армии и силам безопасности. Опыт, который мы получаем в Турции и в мире в различных дорожных и климатических условиях отражается на наших исследованиях и разработках. Таким образом, мы действуем в ответ на существующие и перспективные угрозы и потребности и предугадываем ожидания наших клиентов. Танк для городских операций ALTAY-AHT, который мы представляем в первый раз на выставке сегодня, является прекрасным примером этой деятельности. В ответ на гибридные и асимметричные угрозы и условия, при которых нетрадиционные силы и методы применяются более широко, используя наши собственные ресурсы, мы разработали городской танк ALTAY-AHT, который будет соответствовать перспективным потребностям турецких вооруженных сил и будет иметь высокий экспортный потенциал. Этот танк для городских операций, который Otokar разработал со своими собственными идеями и возможностями является четкой демонстрацией нашей способности к серийному производству ALTAY и доказательством того, что у нас есть возможности и человеческий ресурс для такого производства. Если нам будет поручено серийное производство, мы готовы обеспечить лучшее для нашей страны и для вооруженных сил».
Танк для городских операций ALTAY-AHT отличается от основного боевого танка ALTAY своей броневой системой, специализированным оборудованием и торсионной подвеской.
Основные особенности ALTAY-AHT:
Идет отсчет дней до начала серийного производства ALTAY
Опытный образец основного боевого танка ALTAY, крупнейшей турецкой бронированной машины, ранее демонстрировался на стенде Otokar во время выставки IDEF 2017.
Проект ALTAY был запущен с Otokar в качестве генерального подрядчика в 2009 году. В феврале 2017 года были завершены «Квалификационные испытания», проведенные Подсекретариатом оборонной промышленности (SSM) и командованием сухопутных войск, на которых ALTAY продемонстрировал очень высокую точность во время стрельб в различных условиях и на разных расстояниях.
В настоящее время продолжается процесс оценки SSM заявок на «серийное производство» и «комплексную материально-техническую поддержку» 250 единиц ALTAY.
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Сергей Вэй
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