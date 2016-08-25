Бронированный пикап URAL, разработанный, в частности, для удовлетворения нынешних и перспективных потребностей внутренних сил безопасности, уже успешно эксплуатируется, и теперь впервые представлен на выставке IDEF 2017.

Машина, предназначенное для доставки жизненно важных грузов, таких как топливо, продовольствие и вода, войскам, развернутым в опасных и рискованных районах, также может использоваться для дозаправки непосредственно в местах проведения операций полицейских сил и армии. Благодаря бронированной кабине URAL обеспечивает безопасность персонала при решении этих задач.

Машина оснащена бронированной кабиной, моторным отсеком и возможностью посадки 1+1. Сверху на кабине установлен пулемет с возможностью вращения на 360 градусов. Кормовое отделение спроектировано таким образом, что оно может быть легко и быстро трансформировано персоналом с помощью специального фиксирующего механизма, обеспечивающего быстрое переконфигурирование для решения конкретных задач.

Во время IDEF 2017 бронированный пикап URAL был представлен в конфигурации цистерны для подвоза воды или топлива. Специальный отсек в корпусе даёт возможность перевозить ингредиенты для приготовления пищи персоналу в полевых условиях. На платформе над этим отсеком расположены два гибких резервуара, подходящих для перевозки топлива. Эти резервуары можно складывать, когда они не используются, после чего они хранятся, не занимая много места. В качестве альтернативы в кормовой части в течение нескольких минут может быть смонтирован топливный бак объемом 1500 литров.

Также на IDEF 2017 был представлен вариант бронетранспортера URAL, который обеспечивает превосходную мобильность, уровень защиты и безопасность экипажа.