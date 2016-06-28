Индийская компания Larsen & Toubro (L&T) заключила свой самый большой оборонный контракт стоимостью 45 млрд. индийских рупий (около 700 млн. USD) на поставку самоходных артиллерийских установок индийской армии, говорится в сообщении компании от 12 мая 2017 года.

L&T поставит индийской армии 100 единиц САУ на гусеничном шасси, вооруженных орудием калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра в течение 42 месяцев. «Это наш самый большой заказ, и он дает нам уверенность в доходах в течение следующих трех с половиной лет», сказал Дэйант Патил (Jayant Patil), глава оборонного и авиакосмического подразделения L&T.

L&T при поддержке южнокорейского технологического партнера Hanwha Tech Win (HTW), подала заявку на эту программу зарубежной закупки министерства обороны Индии в 2011 году. В результате она победила трех других конкурентов и стала единственным квалифицированным претендентом после серии испытаний тестов у заказчика. Основу предложения составляет самоходная гаубица K9 VAJRA-T.

САУ K9 VAJRA-T представляет собой усовершенствованную версию K9 Thunder от HTW, разработанную совместно L&T и HTW для удовлетворения потребностей индийской армии. Среди требований особое внимание уделено работоспособности в условиях пустыни.

HTW уже продала более 1000 единиц самоходной гаубицы K9 Thunder, которые находятся в эксплуатации в Корее и других странах.