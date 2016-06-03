17 мая 2017 года правительство Словакии утвердило запрос Министерства обороны (МО) Словакии о закупке 404 машин 4x4 и 81 машину 8x8, общей стоимостью 1,2 млрд. евро (1,3 млрд. долл. США).

Поставки начнутся в 2018 году и будут завершены в 2029 году. Правительство и МО должны еще в конце 2017 года принять решение о форме закупок — будет ли это открытый конкурс или прямая покупка.

«Сухопутные войска Словацкой Республики не имеют в своем арсенале машин данных типов, которые считаются важными единицами оснащения всех других вооруженных сил НАТО», - говорится в заявлении, недавно опубликованном Словацким МО.

Министерство обороны Словакии планирует закупить бронированные машины 8x8 для удовлетворения срочных требований по замене устаревших колесных бронетранспортеров OT-64, которые находились на вооружении Чехословацкой народной армии до 1989 года, а также некоторых вариантов гусеничной боевой машины пехоты БМП российского производства, срок службы которых также истек.

«Мы предоставим [дополнительную] информацию после того, как предложенные закупки будут одобрены правительством и Советом государственной безопасности», - сообщил журналистам министр обороны Словакии Питер Гайдос (Peter Gajdos) 10 мая 2017 года.

Словацкие источники в оборонной промышленности сообщают, что для удовлетворения этих двух требований рассматривается несколько вариантов машин.

Среди рассматриваемых вариантов легкобронированных машин с колесной формулой 4x4, находятся RG32M, предлагаемая южноафриканской компанией Denel (ранее предлагалась BAE Systems) и RAM MK3 от израильской IAI. Словацкие вооруженные силы уже эксплуатируют небольшое количество RG32M, и источники в МО уже на протяжении некоторого времени заявляют, что эта машина является предпочтительной для замены устаревшей БРДМ-2.

Среди тех, кто соперничает в программе закупки машин 8x8, находится польская KTO с ее Rosomak 8x8 (польская лицензионная версия AMV от финской Patria), а также Steyr с Pandur II 8x8, выпускаемый по лицензии чехословацкой группой, которая имеет соглашение с General Dynamics European Land Systems на изготовление, обслуживание и продажу машин в Центральной и Восточной Европе и Азии.

В конце июля 2016 года Словацкое министерство обороны отказалось от планов по закупке 66 польских Rosomak, которые в словацкой армии должны были называться Scipio IFV, однако эта машина теперь является одним из претендентов в новой программе закупки машин 8x8.