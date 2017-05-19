Турецкая компания Katmerciler на выставке IDEF 2017 продемонстрировала свою новую роботизированную платформу UKAP (Uzaktan Kumandali Atis Platform — Платформа с дистанционным управлением), которая может использоваться в качестве боевого робота или беспилотной машины для снабжения.

UKAP была разработана как универсальная беспилотная платформа для выполнения разнообразных задач, начиная от боевой огневой поддержки для пехотных штурмовых подразделений до материально-технического снабжения, обеспечивая доставку боеприпасов, воды или медикаментов, например, на передовую линию - возможно, даже для обеспечения эвакуации раненных с поля боя.

Экземпляр, представленный на на выставке IDEF 2017, был оснащен боевым модулем с дистанционным управлением SARP от турецкой компании Aselsan, который обеспечивает такие возможности, как стрельба в движении, дневной и ночной режим, а также автоматическое отслеживание цели. Варианты вооружения, которое может устанавливаться на этот боевой модуль, включают в себя пулемет калибром 7,62 или 12,7 мм, или автоматический гранатомет калибра 40 мм.

UKAP в настоящее время предлагается исключительно турецким вооруженным силам, но компания видит потенциал для этого робота на экспортном рынке, особенно учитывая тот факт, что он с минимальными изменениями может применяться не только для решения военных задач. Полная длина машины составляет 2 м, ширина 1,8 м и высота 1 метр. Снаряженная масса составляет 1,1 тонны.