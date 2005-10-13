Компания «Белтехэкспорт», 140-й ремонтный завод и ОАО «Пеленг» представили на 8-й Международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2017 модернизированный танк T-72БМЭ. Танк стал результатом глубокой модернизации танков Т-72 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к средствам вооруженного противоборства в XXI веке. Характеристики танка максимально приближены к характеристикам самых новейших танков типа Т-90. При модернизации использованы последние достижения в области создания систем управления огнем, наблюдения, защиты от современных средств поражения. Основная суть модернизации танка Т-72БМЭ заключается в установке нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом, усилении броневой защиты путем эффективного сочетания монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной установкой динамической защиты и противокумулятивных экранов, увеличении подвижности за счет установки более мощного двигателя, а также автономности при ведении засадных и оборонительных действий за счет использования встроенного автономного источника питания. Основными отличительными элементами танка являются: установка комплексной системы управления «ЭССА–72У», включающей многоканальный тепловизионный прицел, баллистический вычислитель, телевизионные индикаторы и прицел-дублер командира танка, что обеспечивает эффективное поражение объектов противника на максимальной дальности в любых погодных условиях днем и ночью установка комплекта датчиков (датчик ветра, датчик положения пушки, датчик атмосферного давления, датчики крена и тангажа, датчик положения пушки), что позволило существенно снизить время наведения на цель повысить точность стрельбы с места и в движении обеспечение возможности ведения огня всеми типами 125 мм выстрелов, включая современные танковые управляемые снаряды установка комплекта динамической защиты типа «Контакт-1» установка системы 902Б «Туча» с восемью пусковыми установками установка новейшего двигателя В-84МС мощностью 840 л.с. установка цифровой УКВ радиостанции последнего поколения БАРРЕТТ-2082+ установка современного инфракрасного или тепловизионного прибора механика-водителя установка автономного дизельного источника питания для обеспечения работы основных систем танка в обороне и экономии ресурса основного двигателя