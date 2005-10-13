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Модернизированный танк T-72БМЭ – один из ключевых экспонатов MILEX 2017
Категория: Выставки
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Компания «Белтехэкспорт», 140-й ремонтный завод и ОАО «Пеленг» представили на 8-й Международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2017 модернизированный танк T-72БМЭ.
Танк стал результатом глубокой модернизации танков Т-72 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к средствам вооруженного противоборства в XXI веке. Характеристики танка максимально приближены к характеристикам самых новейших танков типа Т-90. При модернизации использованы последние достижения в области создания систем управления огнем, наблюдения, защиты от современных средств поражения.
Основная суть модернизации танка Т-72БМЭ заключается в установке нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом, усилении броневой защиты путем эффективного сочетания монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной установкой динамической защиты и противокумулятивных экранов, увеличении подвижности за счет установки более мощного двигателя, а также автономности при ведении засадных и оборонительных действий за счет использования встроенного автономного источника питания.
Основными отличительными элементами танка являются:
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Сергей Вэй
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