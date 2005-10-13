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Модернизированный танк T-72БМЭ – один из ключевых экспонатов MILEX 2017

Категория: Выставки

Компания «Белтехэкспорт», 140-й ремонтный завод и ОАО «Пеленг» представили на 8-й Международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2017 модернизированный танк T-72БМЭ.

Танк стал результатом глубокой модернизации танков Т-72 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к средствам вооруженного противоборства в XXI веке. Характеристики танка максимально приближены к характеристикам самых новейших танков типа Т-90. При модернизации использованы последние достижения в области создания систем управления огнем, наблюдения, защиты от современных средств поражения.

Основная суть модернизации танка Т-72БМЭ заключается в установке нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом, усилении броневой защиты путем эффективного сочетания монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной установкой динамической защиты и противокумулятивных экранов, увеличении подвижности за счет установки более мощного двигателя, а также автономности при ведении засадных и оборонительных действий за счет использования встроенного автономного источника питания.

Основными отличительными элементами танка являются:

  • установка комплексной системы управления «ЭССА–72У», включающей многоканальный тепловизионный прицел, баллистический вычислитель, телевизионные индикаторы и прицел-дублер командира танка, что обеспечивает эффективное поражение объектов противника на максимальной дальности в любых погодных условиях днем и ночью

  • установка комплекта датчиков (датчик ветра, датчик положения пушки, датчик атмосферного давления, датчики крена и тангажа, датчик положения пушки), что позволило существенно снизить время наведения на цель повысить точность стрельбы с места и в движении

  • обеспечение возможности ведения огня всеми типами 125 мм выстрелов, включая современные танковые управляемые снаряды

  • установка комплекта динамической защиты типа «Контакт-1»

  • установка системы 902Б «Туча» с восемью пусковыми установками

  • установка новейшего двигателя В-84МС мощностью 840 л.с.

  • установка цифровой УКВ радиостанции последнего поколения БАРРЕТТ-2082+

  • установка современного инфракрасного или тепловизионного прибора механика-водителя

  • установка автономного дизельного источника питания для обеспечения работы основных систем танка в обороне и экономии ресурса основного двигателя

Сергей Вэй
21.05.2017

www.army-guide.com
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