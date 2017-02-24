Ведущий французский производитель вооружения для сухопутных войск, компания Nexter, получила контракт от Датской организации по закупкам и материально-техническому обеспечению (DALO) на поставку для датской армии 15 артиллерийских систем CAESAR 8х8, с возможностью расширения заказа еще на 6 единиц.

Французская колесная 155-мм самоходная гаубица CAESAR постоянно используется французскими вооруженными силами в боевых операциях с момента ее ввода в эксплуатацию в 2009 году: в Ливане, Афганистане, Мали и в настоящее время - в Ираке. CAESAR признана во всем мире как система с наилучшим балансом между простотой буксируемой артиллерии и мобильностью с живучестью самоходной системы.

Она обеспечивает заказчикам гибкое развертываемое и доступное полнофункциональное решение для артиллерийской огневой поддержки. CAESAR не только очень точеный, но и имеет очень низкие эксплуатационные расходы по сравнению с другими системами на рынке мобильной артиллерии. Более 300 систем CAESAR уже заказаны 5 различными странами.

В конфигурации 8x8 CAESAR от Nexter является артиллерийской системой, которая отвечает современным и перспективным требованиям датской армии к улучшенной эксплуатационной автономности и ибеспечению значительного потенциала роста в будущем. Участие датской промышленности в выполнении контракта будет иметь важное значение, в частности для обеспечения технической поддержки CAESAR в течение 10 лет экслуатации в Дании. Приобретение CAESAR датской армией еще больше углубит и без того крепкое сотрудничество между датскими и французскими армиями.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем такого давнего союзника французской армии и члена альянса НАТО», - прокомментировал данный контракт Стефан Майер (Stephane Mayer), генеральный директор Nexter Group. Он также добавил: «Это первый успех конфигурации 8x8 CAESAR, что подтверждает актуальность нашего видения и укрепляет нашу приверженность удовлетворению срочных и конкретных запросов наших клиентов».

CAESAR 8х8 представляет собой артиллерийскую систему NEXTER калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра, установленную в задней части шасси Tatra 815. Машина приводится в движение стандартным дизельным двигателем Tatra с воздушным охлаждением, мощностью 410 л.с., она берет на борт до 30 снарядов калибра 155 мм и заряды модульной системы. CAESAR оснащен бортовой автоматизированной системой управления огнем и системой глобального позиционирования / инерциальной навигационной системой. Последняя модификация САУ получила автомат подачи и загрузки боеприпасов.

О том, что данная машина выбрана DALO для программы закупки 15 САУ стало известно в марте 2017 года.