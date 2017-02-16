Армия США запросила 40,935 млн долларов США в 2018 финансовом году на финансирование закупки 100 сухопутных мобильных машин GMV (Ground Mobility Vehicle) - новой платформы, предназначенной для того, чтобы подразделение сил быстрого реагирования могло выйти на позиции как можно быстрее.

На этапе I программы GMV машина Flyer-72, представленная компанией General Dynamics Ordnance и Tactical Systems (GD-OTS), в 2013 году победила в тендере по программе GMV1.1 SOCV (боевая машина для спецопераций). Она может быть сконфигурирована для удовлетворения требованию, что экипаж GMV должен состоять из девяти человек, которые должны разместиться в машине вместе со своим оборудованием.

В соответствии с бюджетными документами армии США, опубликованными 23 мая, на первом этапе программы планируется закупить GMV1.1 для пяти боевых воздушно-десантных бригад (IBCT) по контракту с командованием специальных операций США (SOCOM).

На этапе II программы GMV будет «продолжена разработка GMV, чтобы выполнить требования остальной части IBCT, используя готовую коммерческую или не требующую разработки машину», - сообщили представители армии США. «Контракт с фиксированной ценой будет заключен с компанией, которая победит в полном и открытом конкурсе», но финансирование для этапа 2 еще не обеспечено и ожидается, что оно появится в еще не утвержденном пятилетнем бюджетном плане, который стартует в 2019 году. Армия заявила, что ожидает, что победитель будет определен в 2020 финансовом году.

На данный момент, на 2018 финансовый год выделено финансирование на закупку 100 единиц GMV «для поддержки производства армейской версии машины GMV1.1 SOCOM», - сказали в армии США.

Военные сообщили, что установлена цель по приобретению в общей сумме 2065 машин для обычной армии и 317 машин для SOCOM, но нынешняя цель - 295 автомобилей для пяти воздушно-десантных IBCT и 317 машин для командования специальными операциями армии США. Кроме того, для целей исследований и разработок GMV объединили с элементами программы Легкая тактическая колесная машина LTWV (Light Tactical Wheel Vehicle), а 7 млн. долл. США по запрошенному финансированию будут использованы для соответствующих испытаний Совместной легкой тактической машины - разведывательной машины JLTV-RV (Joint Light Tactical Vehicle - Reconnaissance Vehicle).