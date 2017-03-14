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Немецкие бронемашины Lynx предлагаются на замену чешским БМП
Категория: Выставки
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Немецкая компания Rheinmetall демонстрирует новое семейство боевых машин LYNX на выставке IDET 2017, которая открылась в Чешской Республике в городе Брно.
Основываясь на отработанных технологиях и компонентах, LYNX позиционируется как передовая бронированная машина средней массы, предназначенная для замены постепенно снимаемых с вооружения боевых машин пехоты, таких как БМП-1 и БМП-2, используемых многими восточноевропейскими странами, в том числе Чешской республикой.
Rheinmetall уже принял чешских подрядчиков, таких как RayService и Quittner & Schmiek, в свою цепочку поставщиков для оборонных проектов. Кроме того, немецкая группа стремится расширить сотрудничество с чешскими предприятиями, которые работают как в государственном, так и в частном секторах. Предварительные переговоры уже состоялись и достигнуты соглашения с VOP CZ.
Это семейство боевых машин, разработанное Rheinmetall Landsysteme GmbH, выпускается в двух вариантах: KF 31 (которое демонстрируется на выставке IDET) и KF 41. KF означает «Kettenfahrzeug» («гусеничная машина» по-немецки). Цифры характеризуют военный весовой класс.
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Сергей Вэй
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Lynx (Бронетранспортер колесный)
Lynx (Многоствольная ракетная установка)
Lynx KF 31 (Боевая машина пехоты)
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