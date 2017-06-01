BAE Systems впервые продемонстрировала свои боевые машины пехоты семейства CV90 CZ на международной выставке IDET 2017 в Брно (Чехия).

BAE Systems представила на IDET 2017 два варианта модернизированных боевых машин пехоты: CV-90 CZ - с обитаемой башней и CV-90 Czr - с башней с дистанционным управлением. С полным набором вариантов вооружения CV90 может быть приспособлен к любой ситуации, для использования в разных целях - от патрулирования до боя.

Платформа CV90 спроектирована таким образом, чтобы обеспечить оптимальную мобильность и гибкость. Для удобства развертывания она поддерживает возможность транспортировки различными видами транспорта, в том числе сухопутным и воздушным. На земле она демонстрирует первоклассные характеристики даже в самых сложных дорожных условиях, что обеспечивает экипажу тактическое преимущество.

По данным британской компании BAE Systems она объединила свои усилия с чешской VOP CZ, чтобы продолжить программу замены боевым машинам пехоты БМП-2 в армии Чехии.

Семейство CV90 имеет одни из лучших характеристик в классе машин 20-35 тонн и уже эксплуатируется различными странами, в том числе использовалось силами ООН и НАТО при проведении операций по всему миру, в том числе в Афганистане.