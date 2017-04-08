BAE Systems подписала соглашение о сотрудничестве с QinetiQ о внедрении новейших технологий в электрические привода, предназначенные для установки на боевые машины.

Это соглашение позволяет объединить возможности BAE Systems в качестве разработчика, производителя и системного интегратора, с опытом в области электроприводов, который может предложить QinetiQ, ведущая британская научно-техническая компания, работающая в основном на рынках обороны, безопасности и аэрокосмической промышленности.

Эта технология обеспечивает улучшенную топливную экономичность, надежность и мобильность, а также снижает затраты в процессе эксплуатации и обеспечивает практически неограниченную мощность для питания электрических потребителей, установленных на платформе. Эта комбинация позволяет использовать современные вооружения, средства связи, радиолокацию, а также экспортировать энергию для питания внешних систем в полевых условиях.

«Это стратегическое партнерство с QinetiQ в области электроприводов гарантирует, что мы предложим нашим клиентам отработанную, недорогую технологию, которая сможет повысить эффективность существующих и перспективных боевых машин», - сказал Дин Медленд (Dean Medland), вице-президент BAE Systems по программам боевых машин, «Это позиционирует нас как лидера на рынке, поскольку все больше платформ по всему миру переходят к архитектуре электропривода».

Передача E-X-Drive, созданная QinetiQ для гусеничных боевых машин, была впервые задумана в 1999 году как альтернатива более сложным и ограниченным традиционным силовым установкам. QinetiQ работает в партнерстве с BAE Systems с 2004 года, чтобы превратить E-X-Drive в зрелую технологию. Она успешно продемонстрировала в различных программах США способность работать на боевых машинах разной массы, от 18 и до более 70 тонн. Кроме того, в настоящее время компания QinetiQ предложила для колесных машин, систему Hub-Drive Unit, которая изучается Агентством перспективных исследований США DARPA в рамках его программы X-Vehicle.

Д-р Дэвид Мур (David Moore), директор QinetiQ по электрическим силовым установкам и трансмиссиям, сказал: «Это соглашение знаменует собой значительный шаг к широкомасштабному внедрению систем электроприводов в боевые машины. Более 18 лет исследований и разработок в QinetiQ привели к созданию ряда передовых технологий, которые улучшат живучесть и эффективность благодаря созданию кардинально новых архитектур машин. Это может спасти жизни, поставив экипаж в более безопасное положение внутри машины или улучшив его гибкость и мобильность, чтобы уменьшить опасность для него. Наше стратегическое партнерство с BAE Systems создает новые возможности для клиентов в глобальном масштабе по использованию огромного потенциала этой технологии, изменяющей правила игры, а также демонстрирует стремление QinetiQ к достижению международного роста благодаря сотрудничеству и инновациям».