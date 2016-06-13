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Франция представила новую боевую бронированную машину VBMR Griffon на военном параде в Париже
Категория: ВПК
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Вооруженные Силы Франции продемонстрировали новейшие многоцелевые бронированные машины VBMR Griffon в рамках выставки «1917-2017: 100 ans de technologie» во время военного парада в День взятия Бастилии.
Французское агентство по оборонным закупкам (DGA) приобретает новые многоцелевые бронированные машины VBMR Griffon 6×6 для замены парка стареющих бронетранспортеров Vicicule de l'Avant Blindé (VAB) 4×4, Которые эксплуатируются во французской армии с 1976 года.
Машина Griffon базируется на коммерческом колесном шасси 6×6 повышенной проходимости и может перевозить до восьми пехотинцев. В настоящее время запланирована закупка шести версий Griffon, причем четыре из них (бронетранспортер, командный пункт, медицинская машина и артиллерийский наблюдательный пункт) заказали в первой партии.
Griffon оснащен боевым модулем с дистанционным управлением, который можно вооружить либо пулеметом калибра 12,7 мм или 7,62 мм, либо автоматическим гранатометом калибра 40 мм.
6 декабря 2014 года министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что поставки начнутся в 2018 году, а первая партия из 319 Griffon была заказана в апреле 2017 года. В общей сложности французская армия хочет купить 1722 машины VBMR Griffon 6×6. Кроме того, 22 июня 2017 года кабинет министров Бельгии одобрил план покупки 60 машин Jaguar и 417 Griffon на общую сумму 1,1 млрд. Евро.
14 июля - важная дата во французском календаре, и тысячи французских военных выступили на параде по Елисейским полям, чтобы отметить штурм Бастилии в 1789 году, поворотный момент во Французской революции.
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Сергей Вэй
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