Бельгийские вооруженные силы во время военного парада 21 июля 2017 года публично представили свою недавно полученную машину быстрого реагирования Fox RRV (Rapid Reaction Vehicle).

Fox RRV был разработан британской компанией компанией Jankel. От базовой модели этот вариант отличается увеличенной грузоподъемностью, возможностью транспортировки по воздуху внутри вертолета CH-47 и повышенной подвижностью на бездорожье, что позволяет перевозить больше полезной нагрузки с большей средней скоростью и повысить эффективность использования машины.

Fox создана на коммерческом шасси Toyota.

Особенности:

Максимальная скорость: 170 км/ч

Угол въезда: 45°

Дорожный просвет: 260 мм

Угол съезда: 30° - 40° (зависит от конфигурации)

Преодолеваемый брод: 700 мм

Угол опрокидывания: 150°

Топливо: дизельное топливо (дополнительно - бензин)

Преодолеваемая вертикальная стенка: 300 мм

Емкость топливного бака: 90 литров (дополнительно 130 литров)

Запас хода: (типичный) 900 км (1300 км дополнительно)

Высокая грузоподъемность (зависит от исполнения)

Недавно спецназ Бельгии закупил у Jankel более чем 100 единиц Fox RRV. Министр обороны Бельгии Стивен Вандепут (Steven Vandeput) сказал, что эти машины «позволяют бельгийской армии войти в XXI век». Конструкция Fox объединяет опыт Toyota в области автомобильных технологий и ее надежность, с опытом Jankel в области военной защиты и улучшением характеристик проходимости.

Сообщая от имени компании о параде, управляющий директор Jankel Майк Маллен (Mike Mullen) сказал: «Мы гордимся тем, что наша машина продемонстрирована на престижном параде перед Королевским дворцом в Национальный день. Это действительно фантастическое событие, и мы гордимся тем, что можем поддержать чрезвычайные и военные силы Бельгии».

Национальный праздник, один из десяти государственных праздников в Бельгии, посвящен памяти Леопольда Саксен-Кобурга, который в 1831 году поклялся в верности новой бельгийской конституции, в результате чего он стал первым монархом нации и положил начало независимому государству Бельгия.