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Бельгия на параде представила машину Fox RRV
Категория: ВПК
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Бельгийские вооруженные силы во время военного парада 21 июля 2017 года публично представили свою недавно полученную машину быстрого реагирования Fox RRV (Rapid Reaction Vehicle).
Fox RRV был разработан британской компанией компанией Jankel. От базовой модели этот вариант отличается увеличенной грузоподъемностью, возможностью транспортировки по воздуху внутри вертолета CH-47 и повышенной подвижностью на бездорожье, что позволяет перевозить больше полезной нагрузки с большей средней скоростью и повысить эффективность использования машины.
Fox создана на коммерческом шасси Toyota.
Особенности:
Недавно спецназ Бельгии закупил у Jankel более чем 100 единиц Fox RRV. Министр обороны Бельгии Стивен Вандепут (Steven Vandeput) сказал, что эти машины «позволяют бельгийской армии войти в XXI век». Конструкция Fox объединяет опыт Toyota в области автомобильных технологий и ее надежность, с опытом Jankel в области военной защиты и улучшением характеристик проходимости.
Сообщая от имени компании о параде, управляющий директор Jankel Майк Маллен (Mike Mullen) сказал: «Мы гордимся тем, что наша машина продемонстрирована на престижном параде перед Королевским дворцом в Национальный день. Это действительно фантастическое событие, и мы гордимся тем, что можем поддержать чрезвычайные и военные силы Бельгии».
Национальный праздник, один из десяти государственных праздников в Бельгии, посвящен памяти Леопольда Саксен-Кобурга, который в 1831 году поклялся в верности новой бельгийской конституции, в результате чего он стал первым монархом нации и положил начало независимому государству Бельгия.
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Сергей Вэй
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