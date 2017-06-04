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BAE Systems продвигает BvS10 в Италии

Категория: ВПК

BAE Systems подписала соглашение с итальянской компанией Goriziane Group SpA, которая специализируется на проектировании и обслуживании транспортных средств и другого тяжелого оборудования, с целью поддержки BvS10, широко распространенных высокомобильных сочлененных гусеничных бронированных машин.

Соглашение основывается на текущих отношениях BAE Systems с Goriziane Group в области поддержки BV206 и нацелено на совместный маркетинг и продажи BvS10. Эта машина доказала свою боевую готовность, она предназначена для работы в сложных условиях, имеет возможность плавать, что позволяет использовать ее в операциях морского десанта и эксплуатировать в некоторых самых отдаленных регионах мира. BvS10 эксплуатируется в постоянно растущем количестве стран Европейского Союза и НАТО.

«Наше новое расширенное соглашение с Goriziane Group демонстрирует приверженность BAE Systems тесному сотрудничеству с промышленностью в странах, в которых мы ведем бизнес, для поддержки правительственных программ и местных экономик», - сказал генеральный директор BAE Systems Hagglunds Томми Густафссон-Раск (Tommy Gustafsson-Rask) в Орнскольдсвике, Швеция. Подразделение BAE Systems Hagglunds выпускает BvS10, а также боевую машину пехоты CV90. «Отличная репутация группы Goriziane как исполнителя высококачественной работы сделала ее надежным партнером в течение многих лет».

BvS10 является преемником старой универсальной машины BV206. За последние несколько десятилетий более 100 стран мира получили более 11 000 единиц BV206. Итальянские военные являются одним из крупнейших пользователей BV206 и BV206S. Являясь наследником BV206, BvS10 предлагает улучшенную мобильность, лучшую защиту и более низкие затраты на обеспечение жизненного цикла, при этом машина остается хорошо подходящей для решения задач, стоящих для итальянских вооруженных сил.

«Мы довольны последним соглашением с BAE Systems и видим огромный потенциал для BvS10 в Италии, и мы продолжим оказывать услуги, которые мы предоставляем на максимально возможном уровне», - сказал Массимо Занин (Massimo Zanin), президент Goriziane Group.

В число стран, подписавших контракт на закупку или уже эксплуатирующие BvS10, входят Австрия, Франция, Нидерланды, Швеция и Соединенное Королевство.

Сергей Вэй
27.07.2017

www.army-guide.com
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