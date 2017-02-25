Компания AxleTech International заключила долгосрочное соглашение о поставках (LTSA) с Thales на поставку своих независимых модулей подвески серии 3000 (ISM), предназначенных для использования в легкой защищенной мобильной машине Hawkei 4x4 PMV-L (Protected Mobility Vehicle-Light).

Hawkei представляет собой новое поколение защищенных машин, имеющую грузоподъемность до трех тонн, бронированную защиту, высокую мобильность и проходимость. Собственная система подвески ISM от AxleTech спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную мобильность колесной машины на пересеченной местности и управление характеристиками для обеспечения лучших условий езды на различных профилях местности.

«Hawkei использует наш опыт в создании независимых систем подвески, и мы рады продолжать работать с Thales с целью поддержки их транспортных платформ», - сказал Билл Гризения (Bill Gryzenia), главный исполнительный директор AxleTech.

Программа является продолжением давнего партнерства между AxleTech и Thales. Ранее компании объединяли свои усилия в производстве бронированной машины Bushmaster от Thales. Bushmaster оснащен проверенными мостами от AxelTech с независимой подвеской ISAS, а сама боевая машина успешно эксплуатируется тремя армиями по всему миру.

Соглашение LTSA заключено в поддержку контракта Thales с Австралийскими силами обороны на производство 1100 машин для программы LAND 121 Этап 4. Поставки машин Австралийским силам обороны будут завершены в 2021 году. AxleTech производит подвески ISM для Hawkei на своем заводе в Сент-Этьен, Франция. Компания также обеспечит комплексную материально-техническую поддержку на весь период серийного производства машин.