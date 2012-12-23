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На авиасалоне МАКС 2017 представлена новая бронированная машина Buran 4х4
Категория: Выставки
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Легкая бронированная машина Buran, представленная нижегородской компанией, имеет модудльную конструкцию, позволяющую приспосабливать ее к решению различных задач путем замены заднего специализированного модуля.
В передней части Buran расположена бронированная кабина, в которой помимо водителя и командира могут расположиться четыре пехотинца. Каждый член экипажа имеет собственную дверь.
Броня обеспечивает экипажу защиту класса 6А, то есть может противостоять бронебойной пуле калибра 7,62 мм, выпущенной из снайперской винтовки СВД. При этом противоминная защита отсутствует.
Buran приводится в движение четырехтактным дизельным двигателем YaMZ 53442, который имеет мощность 135 л.с. и обеспечивает максимальную скорость 100 км/ч при максимальном запасе хода 1400 км. Полная масса машины составляет 8800 кг с максимальной грузоподъемностью 1200 кг, так что удельная мощность составляет порядка 15 л.с., что вместе с рессорной зависимой подвеской и дорожным просветом в 390 мм свидетельствует о ее ограниченной мобильности на бездорожье.
Buran имеет длину 5,81 м, ширину 2,26 м и высоту 2,35.
Одним из достоинств машины является тоЭ что она выполнена на базе серийных автомобильных компонентов российского производства, что удешевляет производство, упрощает материально-техническое снабжение и облегчает экспорт.
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Сергей Вэй
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