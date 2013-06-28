Сербская оборонная компания Yugoimport впервые представила модернизированную версию гусеничной боевой машины пехоты BVP M-80A под названием BVP M-80AB1 на выставке Partner 2017 года в Сербии.

Боевая машина пехоты BVP M80 впервые была замечена в 1975 году, а в 1984 году появилась модернизирована версия BVP M-80A.

BVP M-80AB1 - это гусеничная боевая машина пехоты, которая включает в себя большое количество усовершенствований по сравнению с предыдущей версией семейства BVP M-80. Общая конструкция BVP M-80AB1 аналогична стандарту BVP M-80. Водитель находится в передней части корпуса слева, а двигатель находится справа от него, за силовым отделением находится одноместная башня, а отделение для десанта находится сзади машины. Пехотинцы входят и выходят из машины через две двери в кормовой части корпуса.

BVP M-80AB1 оснащен одноместной башней, вооруженной 30-мм автоматической пушкой, которая стабилизирована и может вести огонь в движении. Ранее BVP M-80A был вооружен 20-мм пушкой. На крыше башни установлен вспомогательный пулемет калибра 7,62 мм. Две пусковые установки для противотанковой управляемой ракеты Maljutka 2T-5 размещены на правой стороне крыши башни. Ракета имеет максимальную дальность стрельбы 5000 м.

Усовершенствования BVP-M80AB1 включают в себя также новую систему управления огнем с возможностью вести огонь днем и ночью на максимальное расстояние до 2000 м. Система также включает в себя многоканальные дневно-ночные прицельно-наблюдательные устройства.

BVP M-80AB1 имеет дополнительную броню, установленную на корпусе и башне, которая обеспечивает баллистическую защиту от современных бронебойных боеприпасов спереди до калибра 30 мм, по бортам - от калибра 14,5 мм и сзади - от стрелкового оружия калибра 7,62 мм.