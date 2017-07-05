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Rheinmetall заключил важное рамочное соглашение по снабжению бундесвера боеприпасами

Категория: ВПК

Rheinmetall заключил рамочное соглашение о поставке немецкому бундесверу боеприпасов. В качестве первого шага Федеральное ведомство бундесвера по техническому обслуживанию, информационным технологиям и технической поддержке (BAAINBw) разместило заказ на 5000 служебных боеприпасов DM11. Общая стоимость этого первого заказа составляет около 45 миллионов евро (38 миллионов евро без НДС). Поставка будет осуществляться в 2017 и 2018 годах.

Рамочное соглашение закладывает основу для последующих заказов на поставку бундесверe боеприпасов различного типа и калибра. В ближайшей перспективе следующий заказ, вероятно, будет на 120-миллиметровые боеприпасы. В среднесрочной перспективе рамочное соглашение обеспечит Rheinmetall перспективу заказов в объеме трехзначного диапазона миллионов евро.

Уже находящийся в эксплуатации в вооруженных силах США универсальный 120-миллиметровый снаряд DM11 оказался очень эффективным в боевых действиях. Компания Rheinmetall известна во всем мире своими 120-миллиметровыми гладкоствольными системами, которые, например, служат основным вооружением ведущих танков, таких как Leopard 2 и M1A1 Abrams. К нему относятся танковые пушки L44 и L55, которые могут вести огонь бронебойными, многоцелевыми и практическими боеприпасами. Кроме того, Rheinmetall является всемирно признанным специалистом по программам модернизации основных боевых танков. В области среднего калибра Rheinmetall - глобальный технологический лидер, предлагающий широкий спектр продуктов.

DM11 — многоцелевой снаряд от Rheinmetall калибра 120x570 мм типа HE Temp (фугасный, с временной задержкой), задержка подрыва которого может быть запрограммирована после его заряжания, то есть программирование взрывателя может быть изменено в любое время. Важно отметить, что необходимая для этого модификация системы (комплект для программирования) может быть легко проведена в любом основном боевом танке с 120-мм гладкоствольной пушкой и современным блоком управления огнем.

Боеприпасы могут использоваться в трех различных режимах взрывателя, что делает их самыми передовыми и эффективными в мире:

  • Режим взрыва предохранителя / точечная детонация (PD); в этом случае боеголовка ударяется в мишень, что приводит к основному взрыву;

  • Точечная детонация с задержкой (PDwD); в этом случае боеголовка взрывается, когда она проникла внутрь цели;

  • Воздушный подрыв / Режим AB; в этом случае - на дальностях до 5000 метров - боеголовка взрывается перед и сверху намеченной цели, повышая эффективность против целей, укрытых за препятствием.

Официально под обозначением «Многоцелевой (MP) DM11», морская пехота США уже использует немецкий снаряд DM11, прежде всего для поражения небронированных и легкобронированных целей в асимметричных конфликтах. Первая серийная партия была доставлена и в Бундесвер в 2014 году. Тем временем, другие пользователи Leopard 2 также заинтересовались поставками сервисной версии DM11.

Сергей Вэй
28.07.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
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Rheinmetall Denel Munition (Pty) Ltd - RDM

Rheinmetall Hellas S.A.

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