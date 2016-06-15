На параде в честь колумбийского дня независимости армия этой страны впервые представила свои обновленные легкие боевые машины Cobra VLC (vehículos ligeros de combate) поколения 3.0, на 100% отечественного производства.

Cobra 3.0 была разработана и изготовлена батальоном технического обслуживания (Baman) им. Хосе Мария Розильо, где на несколько VLC поставили пусковые установки ракет Dynacomp-Indumil Cóndor SLT 70/12-II калибра 70 мм, а две машины оснастили боевым модулем с дистанционным управлением типа Escribano Guardian, на который можно установить пулемет типа M-2HQC QCB калибра 12.7x99 мм от Browning, М-249 калибра 5.56x45 мм от FN Herstal или американские пулеметы М-60E4 калибра 7.62x51 мм и M-60E6.

Cobra VLC является неотъемлемой частью проекта модернизации колумбийской армии, во главе с ее командующим, генералом Альберто Мехия (Alberto Mejía), который, как ожидается, закупит 50 единиц таких машин между 2017 г. и 2022 г.. Это будет первые два этапа модернизация вооруженных сил, а всего до 2030 года, когда проект модернизации завершится, будет приобретено 264 машины.

Работа выполняется на мощностях Baman под руководством директора проекта полковника Хосе Фореро (José Forero), и уже сейчас усилия направлены на проектирование нового поколения Cobra 4.0, в рамках совместных усилий с колумбийской компанией Dynacomp. В этой машине будут применены полимеры для баллистической защиты типа Dyneema, что позволит значительно уменьшить общий вес машины и позволит обеспечить ее транспортировки на вертолете.

Cobra 4.0 будет официально представлена на следующей выставке Expodefensa 2017, она станет одним из технологических новшеств колумбийской оборонной промышленности.