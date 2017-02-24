Компания Leonardo DRS объявила о том, что она поставит австралийской армии свое оборудование системы управления боем (BMS) следующего поколения, которая называется MFoCS (Mounted Family of Computer Systems — Монтируемое семейство компьютерных систем), для ее основных боевых танков M1A1SA и связанных с ними боевых машин.

Leonardo DRS получила прямой коммерческий контракт продажи на сумму 3,1 млн. долл. США в рамках выполнения начального этапа программы австралийской армии Land Land 907 BMS. Это первый заказ системы MFoCS австралийской армией. Он обеспечит улучшение взаимодействия в бронированных кавалерийских подразделениях австралийских сил обороны, а также улучшит совместную работу подразделений США и коалиции в полевых условиях. Leonardo DRS будет производить системы MFoCS на своем заводе в Мельбурне, штат Флорида, а монтаж системы на машины будет проходить в пяти местах по всей Австралии.

«Leonardo DRS гордится тем, что предоставила проверенную систему MFoCS австралийской армии для большого количества ее бронированных кавалерийских машин. У нас есть долгая история предоставления сухопутным войскам проверенных временем аппаратных средств для широкой гаммы платформ», - сказал Джерри Хэтэуэй (Jerry Hathaway), вице-президент и генеральный менеджер подразделения DRS Land Electronics.

Обновление с помощью предлагаемых MFoCS съемных планшетов и защищенных дисплеев с читающимися при солнечном свете сенсорными экранами даст пользователям не только возможность работать с такими системами, как Blue Force Tracking, но и предоставит командирам множество опций, обеспечивающих расширенную совместимость с американской и коалиционной функциональностью.

Элементы MFoCS применяются во всех военных службах США, включая авиационные, колесные и гусеничные машины, центры тактических операций и другие командные платформы. MFoCS была разработана и изготовлена на основе знаний и опыта, накопленных за 18 лет поставок важнейших компьютерных компонентов для таких программ, как FBCB2, JBC-P, BFT, система отслеживания движения (MTS), а также программа британской армии Bowman. Leonardo DRS поставила более 300 000 вычислительных и отображающих систем BMS по всему миру.