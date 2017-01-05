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Армия США размещает заказ стоимостью $ 195 млн на совместные легкие тактические машины
Категория: Контракты
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Компания Oshkosh Defense, LLC, подразделение корпорации Oshkosh Corporation, объявила, что американская армия разместила еще один заказ в рамках программы Совместная легкая тактическая машина JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), включающей в общей сложности 748 машин и 2 359 установленных и возимых комплектов. Заказ стоимостью более $ 195 млн. - это пятый заказ на JLTV в рамках общего контракта, который был заключен в августе 2015 года.
«Солдаты и морские пехотинцы нуждаются в надежном, транспортируемом и защищенном мобильном решении, в котором сбалансированы грузоподъемность, защищенность и эффективность», - сказал Дейв Дирсен (Dave Diersen), вице-президент Oshkosh Defense и генеральный менеджер по совместным программам. «Oshkosh JLTV - это такое решение».
Программа JLTV в настоящее время находится в начальной стадии мелкосерийного производства (LRIP) и продолжает оставаться в рамках графика и бюджета, завершаются работы по проверке надежности и характеристик, а также оценке материально-технической поддержки по всей стране. Программа ожидает принятия решения о начале массового производства в финансовом 1919 году, причем первая армейская единица должна быть поставлена к середине 2019 года, а эксплуатация как в армии, так и в морской пехоте США должна начаться в начале финансового 2020 года.
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