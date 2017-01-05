Статьи >>

Армия США размещает заказ стоимостью $ 195 млн на совместные легкие тактические машины

Категория: Контракты

Компания Oshkosh Defense, LLC, подразделение корпорации Oshkosh Corporation, объявила, что американская армия разместила еще один заказ в рамках программы Совместная легкая тактическая машина JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), включающей в общей сложности 748 машин и 2 359 установленных и возимых комплектов. Заказ стоимостью более $ 195 млн. - это пятый заказ на JLTV в рамках общего контракта, который был заключен в августе 2015 года.

«Солдаты и морские пехотинцы нуждаются в надежном, транспортируемом и защищенном мобильном решении, в котором сбалансированы грузоподъемность, защищенность и эффективность», - сказал Дейв Дирсен (Dave Diersen), вице-президент Oshkosh Defense и генеральный менеджер по совместным программам. «Oshkosh JLTV - это такое решение».

Программа JLTV в настоящее время находится в начальной стадии мелкосерийного производства (LRIP) и продолжает оставаться в рамках графика и бюджета, завершаются работы по проверке надежности и характеристик, а также оценке материально-технической поддержки по всей стране. Программа ожидает принятия решения о начале массового производства в финансовом 1919 году, причем первая армейская единица должна быть поставлена к середине 2019 года, а эксплуатация как в армии, так и в морской пехоте США должна начаться в начале финансового 2020 года.

JLTV от Oshkosh

  • Машина на 1/3 меньше и на 1/3 легче, чем универсальные машины Oshkosh MRAP или M-ATV

  • Скорость по бездорожью на 70 процентов выше, чем у сегодняшнего золотого стандарта, Oshkosh M-ATV

  • Модульная конструкция, которая позволяет быстро и эффективно оснастить машину для решения конкретной задачи

  • 6,6-литровый турбодизельный двигатель Banks® 866T, основанный на архитектуре GM® Duramax®

  • Полностью транспортируемая машина по морю или воздух, такими аппаратами, как C130, CH-53 и CH-47

  • Готова к работе в сети

  • Превосходное качество езды

Сергей Вэй
02.08.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
Версия для печати
  
Версия для печати  
rss
  
favorite
  

Великобритания присоединяется к программе JLTV
16.07.2017

Финансирование GMV быстро продвигается в бюджете Пентагона 2018
25.05.2017

Британская армия изучает возможность закупки JLTV
28.01.2017

Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
05.01.2017

Oshkosh Defense, LLC

L-ATV/JLTV (Машина с противоминной защитой)

Обсуждение


В настоящий момент Вы не можете оставлять сообщения. Для этого необходимо войти под своим именем. Если Вы еще не зарегистрированы, сделайте это сейчас. Вся процедура займет не более пяти минут.
Регистрация