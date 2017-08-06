Во время празднования 87-й годовщины Воздушно-десантных войск России в Москве, в парке Патриот, в конце июля 2017 года, впервые была представлена машина Торос 4×4 в цветах ВДВ.

Торос был разработан Консорциумом ИНТРАЛЛ и Уральской автомоторной компанией УАМЗ. Машина базируется на шасси ЗИЛ с колесной формулой 4×4 и имеет в базовом исполнении баллистическую защиту уровня 3 по STANAG 4569 и противоминную защиту уровня 2а. В снаряженном состоянии машина весит 6800 кг и имеет гибкую конструкцию, которая позволяет переконфигурировать ее в такие машины, как разведывательная, передовой наблюдательный пункт, командный пункт, противотанковая, минометный радар, снабжения, медицинская и др.

Обновленная версия Toros, приспособленная для нужд ВДВ, обеспечивает защиту от осколков стрелкового оружия и артиллерийских снарядов и при этом может десантироваться со средних военнотранспортных самолетов на специальной десантной платформ. На земле она обеспечивает огневую поддержку десантникам. Она также может выступать в качестве бронетранспортера.

Кроме ВДВ машина предлагается национальной гвардии и спецназу России.



