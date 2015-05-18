Турецкий Подсекретариат оборонной промышленности (SSM) заключил с турецким автопроизводителем BMC Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. контракт на 529 тактических колесных бронированных машин, предназначенных для турецких вооруженных сил.

Контракт был заключен в рамках программы Tactical Wheeled Vehicles-2 (TTA-2), которая была первоначально разработана для поддержки турецких производителей, а также для достижения турецким правительством цели оптимизации своих источников поставок вооружений.

Сообщается, что контракт стоит около 350 миллионов долларов США.

По контракту BMC поставит турецкой армии улучшенный вариант машины Kirpi с защитой от мин и засад (MRAP), которая обозначается как Yeni Kirpi (Новый Kirpi). Yeni Kirpi был представлен в мае в Стамбуле на выставке IDEF 2017.

Платформа MRAP Yeni Kirpi представляет собой машину с колесной формулой 4×4, с цельносварным корпусом из броневой стали, который может защитить от пуль 7,62×51 мм (т. е. Соответствует уровню 3 по STANAG 4569). Шасси также может выдержать взрывы гранат и мин в соответствии с уровнем 3b по STANAG 4569. Машина приводится в движение двигателем мощностью 370 л.с., Yeni Kirpi имеет максимальную скорость 100 км/ч и запас хода 800 км. Она может перевозить 15 полностью вооруженных солдат. На крыше установлен боевой модуль с дистанционным управлением.

BMC входит в число крупнейших автопроизводителей Турции. В оборонной области она конкурирует за контракты SSM с Otokar и FNSS, совместным предприятием Nurol Makina-BAE Systems.

BMC уже экспортировала 300 единиц MRAP на несколько рынков, в том числе в Туркменистан, Тунис и Пакистан. Сообщается, что у компании имеется также широкомасштабный контракт с Катаром. BMC также сотрудничает с Etika в Малайзии и Rheinmetall AG в Германии, чтобы сформировать предложение в области бронированных решений для Азии и Ближнего Востока.

Помимо легких бронированных машин BMC также конкурирует с FNSS и Otokar за контракт SSM на производство основных боевых танков турецкой армии Altay. SSM отказался от первоначального предложения Otokar (сообщалось, что по финансовым соображениям), решив объявить новый тендер.