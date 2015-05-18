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Анкара заключает контракт BMC на 529 бронированных машин

Категория: Контракты

Yeni Kirpi

Турецкий Подсекретариат оборонной промышленности (SSM) заключил с турецким автопроизводителем BMC Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. контракт на 529 тактических колесных бронированных машин, предназначенных для турецких вооруженных сил.

Контракт был заключен в рамках программы Tactical Wheeled Vehicles-2 (TTA-2), которая была первоначально разработана для поддержки турецких производителей, а также для достижения турецким правительством цели оптимизации своих источников поставок вооружений.

Сообщается, что контракт стоит около 350 миллионов долларов США.

По контракту BMC поставит турецкой армии улучшенный вариант машины Kirpi с защитой от мин и засад (MRAP), которая обозначается как Yeni Kirpi (Новый Kirpi). Yeni Kirpi был представлен в мае в Стамбуле на выставке IDEF 2017.

Платформа MRAP Yeni Kirpi представляет собой машину с колесной формулой 4×4, с цельносварным корпусом из броневой стали, который может защитить от пуль 7,62×51 мм (т. е. Соответствует уровню 3 по STANAG 4569). Шасси также может выдержать взрывы гранат и мин в соответствии с уровнем 3b по STANAG 4569. Машина приводится в движение двигателем мощностью 370 л.с., Yeni Kirpi имеет максимальную скорость 100 км/ч и запас хода 800 км. Она может перевозить 15 полностью вооруженных солдат. На крыше установлен боевой модуль с дистанционным управлением.

BMC входит в число крупнейших автопроизводителей Турции. В оборонной области она конкурирует за контракты SSM с Otokar и FNSS, совместным предприятием Nurol Makina-BAE Systems.

BMC уже экспортировала 300 единиц MRAP на несколько рынков, в том числе в Туркменистан, Тунис и Пакистан. Сообщается, что у компании имеется также широкомасштабный контракт с Катаром. BMC также сотрудничает с Etika в Малайзии и Rheinmetall AG в Германии, чтобы сформировать предложение в области бронированных решений для Азии и Ближнего Востока.

Помимо легких бронированных машин BMC также конкурирует с FNSS и Otokar за контракт SSM на производство основных боевых танков турецкой армии Altay. SSM отказался от первоначального предложения Otokar (сообщалось, что по финансовым соображениям), решив объявить новый тендер.

Сергей Вэй
12.08.2017

www.army-guide.com
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