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В Австралии завершены испытания взрывом Boxer и AMV-35
Категория: ВПК
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Была завершена последняя серия испытаний взрывом двух претендентов из короткого списка, которые соперничают за то, чтобы стать новой Боевой разведывательной машиной CRV (Combat Reconnaissance Vehicle) для австралийских вооруженных сил по программе LAND 400 этап 2.
Чтобы оценить живучесть боевых бронированных машин Boxer от Rheinmetall и AMV-35 от BAE Systems Australia, они подвергнуты воздействию взрыва имитаторов мин на испытательном полигоне Грейтауне, штат Виктория.
Министр оборонной промышленности Хон Кристофер Пайн (Hon Christopher Pyne) сказал, что испытания проводились подрывом под колесами и под днищем машин и представляли собой последние натурные испытания.
«Цель этого проекта - поставить боевую машину мирового класса, которая может вести огонь и защищать наших солдат», - сказал министр Пайн.
«Важно отметить, что эти испытания были проведены австралийскими солдатами, которые будут управлять этими машинами, когда они будут поставлены, которые будут поддерживаться персоналом группы Defence Science and Technology».
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Испытания - это заключительный этап жесткой программы отбора, предназначенной для того, чтобы проверить две машины в разных условиях окружающей стреды.
«За последние 12 месяцев были измерены и оценены защита, летальность и удобство эксплуатации машин», - сказал министр Пайн.
Министерство обороны Австралии закупит 225 машин CRV общей стоимостью от 4 до 5 миллиардов долларов.
Команда LAND 400 этап 2 работала над повышением объема участия австралийской промышленности в этой программе.
«Этот проект обеспечивает независимую экспертизу CRV австралийскими вооруженными силами и более 1000 рабочих мест в более чем 300 австралийских компаниях», - сказал министр Пайн.
«Победитель будет объявлен в первой половине 2018 года».
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Сергей Вэй
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