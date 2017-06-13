Была завершена последняя серия испытаний взрывом двух претендентов из короткого списка, которые соперничают за то, чтобы стать новой Боевой разведывательной машиной CRV (Combat Reconnaissance Vehicle) для австралийских вооруженных сил по программе LAND 400 этап 2.

Чтобы оценить живучесть боевых бронированных машин Boxer от Rheinmetall и AMV-35 от BAE Systems Australia, они подвергнуты воздействию взрыва имитаторов мин на испытательном полигоне Грейтауне, штат Виктория.

Министр оборонной промышленности Хон Кристофер Пайн (Hon Christopher Pyne) сказал, что испытания проводились подрывом под колесами и под днищем машин и представляли собой последние натурные испытания.

«Цель этого проекта - поставить боевую машину мирового класса, которая может вести огонь и защищать наших солдат», - сказал министр Пайн.

«Важно отметить, что эти испытания были проведены австралийскими солдатами, которые будут управлять этими машинами, когда они будут поставлены, которые будут поддерживаться персоналом группы Defence Science and Technology».